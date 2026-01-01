Количество жителей Туапсинского округа без электроснабжения снизилось на 60%

В Туапсинском муниципальном округе число жителей, остающихся без электроснабжения после сильного снегопада, сократилось на 60%. Об этом сообщил глава округа Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

По словам господина Бойко, благодаря слаженной работе энергетиков, коммунальных и аварийных служб количество граждан без электричества уменьшилось с 7 тыс. до 2,8 тыс. человек. Восстановительные мероприятия продолжаются, при этом принято решение о точечном усилении работ на наиболее сложных и проблемных участках.

Параллельно муниципальные службы дополнительно мобилизуют ресурсы для распиловки и уборки поваленных деревьев, которые препятствуют доступу к поврежденным участкам инфраструктуры и затрудняют восстановление линий электропередачи.

Власти округа также обратились к жителям с просьбой при возможности присоединиться к добровольной помощи. Формирование волонтерских групп запланировано на утренние часы на участках дороги от поселка Октябрьский в направлении Терзияна, а также на подъезде к 4-й Гунайке.

Отдельно подчеркивается важность оказания помощи пожилым людям и гражданам с инвалидностью, в том числе в расчистке снега на придомовых территориях. Муниципальные службы продолжают координировать работы и контролировать ход восстановления жизнеобеспечения в пострадавших населенных пунктах.

«Ъ-Сочи» писал, что власти курорта устранили основные последствия непогоды и городская инфраструктура функционирует в штатном режиме, несмотря на продолжающиеся снегопады. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно, а городской оперативный штаб обеспечивает комфорт жителей и туристов, включая расчистку дорог и предупреждение о лавинной опасности.

Мария Удовик