Глава Сочи доложил об устранении основных последствий непогоды

Власти Сочи устранили основные последствия непогоды, сообщил глава курорта Андрей Прошунин. Городская инфраструктура и системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, несмотря на продолжающиеся снегопады в горах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Новогодняя ночь в целом прошла спокойно», — отметил мэр.

Восстановительные работы на энергообъектах в отдельных населенных пунктах продолжаются круглосуточно. Для ликвидации локальных нарушений привлечено более 30 бригад энергетиков. В труднодоступных районах, куда не проходит техника, оборудование доставляют пешком. Социально значимые объекты обеспечиваются электричеством от резервных источников питания.

Городской оперативный штаб продолжает работу для обеспечения комфорта жителей и туристов. Специалисты устраняют последствия падения деревьев и схода небольшого селя, расчищают дороги и убирают снег в горном кластере.

Автомобилистам напоминают о необходимости использования зимней резины для безопасного движения. В высокогорье сохраняется лавинная опасность, включая старую дорогу в Красную Поляну.

Наталья Решетняк