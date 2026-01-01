Энергетики восстановили подачу электричества во всех горных селах Сочи

Энергетики завершили восстановление электроснабжения во всех горных населенных пунктах Сочи, пострадавших из-за сильных снегопадов и порывистого ветра. Работы проводились в непрерывном круглосуточном режиме, сообщает региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В ликвидации последствий непогоды участвовали 31 аварийная бригада — 82 специалиста и 29 единиц спецтехники. В отдаленных поселениях, где отсутствовал проезд для техники, в том числе в селе Солохаул, временно использовались передвижные дизельные генераторные установки. Они обеспечивали энергоснабжение до полного восстановления линий электропередачи. После завершения основных работ специалисты продолжили выезды по индивидуальным обращениям потребителей.

Ранее аварийно-восстановительные мероприятия проводились на локальных энергообъектах в Лазаревском и Центральном районах города. В труднодоступных горных зонах оборудование доставлялось вручную. Так, в Солохауле энергетики пронесли более 150 м кабеля на протяжении километра по заснеженной горно-лесистой местности для ремонта поврежденной линии электропередачи.

Глава Сочи Андрей Прошунин отмечал, что большая часть последствий продолжительных осадков и сильного ветра была устранена, системы жизнеобеспечения работали стабильно, а оперативный штаб продолжал координацию до полного восстановления подачи электроэнергии всем потребителям.

В период проведения ремонтов социально значимые объекты обеспечивались электричеством за счет резервных источников питания. Также фиксировались отдельные технологические нарушения, включая временное отсутствие газоснабжения в одном из садоводческих товариществ Центрального района — информация была оперативно передана профильным службам.

Параллельно в горном кластере продолжались работы по расчистке дорог и тротуаров от снега. Общественный транспорт функционировал по расписанию выходного дня, при этом часть маршрутов в удаленные горные села временно была сокращена.

Мария Удовик