В Новороссийске включили сирену

В Новороссийске включены сирены, подан сигнал гражданской обороны «Внимание всем», сообщает глава горда-героя Андрей Кравченко. Сигнал связан с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Власти призывают жителей и гостей города сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Тем, кто находится дома, рекомендуется не подходить к окнам и укрыться в помещениях, окна которых не выходят в сторону моря, либо в комнатах без окон — коридорах, ванных, санузлах или кладовых. Гражданам, находящимся на улице, следует немедленно укрыться в цокольных этажах ближайших зданий, подземных переходах или парковках. Нахождение на открытых пространствах, особенно в прибрежной зоне, недопустимо.

Отдельно подчеркивается, что автомобили не являются безопасным укрытием, также запрещено прятаться у стен многоквартирных домов. Власти напоминают о действующем запрете на съемку и публикацию в социальных сетях фото- и видеоматериалов, связанных с отражением атаки, работой средств защиты объектов, специальных и оперативных служб.

Отмена сигнала будет объявлена сразу после стабилизации обстановки. Жителей просят следить только за официальными источниками информации.

По информации, предоставленной Министерством обороны России, в период с 8:00 до 16:00 по московскому времени было успешно перехвачено и уничтожено 58 беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее количество, а именно 24, было сбито над Белгородской областью. Кроме того, 13 дронов нейтрализовали над Крымом, 10 — над Азовским морем, пять — в Татарстане и три — в Краснодарском крае. По одному беспилотнику удалось сбить над Курской, Липецкой и Ростовской областями.

Мария Удовик