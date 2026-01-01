Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Дагестане семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

На автодороге «Губден-Леваши» в Карабудахкентском районе Дагестана в аварии пострадали семь человек, в том числе и пятилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Предварительно, вблизи населенного пункта Гурбуки столкнулись пассажирская «Газель» и «Лада Приора». Водителя легковушки доставили в Карабудахкентскую Центральную районную больницу, а пассажиров «Газели» отпустили на амбулаторное лечение.

Мария Хоперская

