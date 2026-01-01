Мэр Сочи предупредил об угрозе атаки БПЛА

В Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, предупредил мэр Андрей Прошунин в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / nvrskadm Фото: https: / t.me / nvrskadm

Жителям и гостям курорта рекомендуется соблюдать меры предосторожности. Тем, кто находится дома, советуют не подходить к окнам и укрываться в комнатах, которые не выходят на море, или в помещениях без окон — коридоре, ванной, туалете или кладовой. Людям, находящимся на улице, следует спуститься в цокольный этаж ближайшего здания.

Власти предупреждают, что не стоит использовать автомобили для укрытия и прятаться у стен многоквартирных домов.

Жителям запрещается снимать и публиковать в социальных сетях работу систем противовоздушной обороны, беспилотники и их обломки, действия специализированных и оперативных служб, а также защитные меры, предпринимаемые для охраны объектов атаки.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной!» — написал господин Прошунин.

UPD: в 18:45 угроза атаки беспилотников отменена

Наталья Решетняк