Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На благоустройство сквера в Лермонтове направят более 32 млн рублей

В 2026 году в Лермонтове начнется благоустройство сквера «Елочки». Для проведения комплекса работ выделили более 32 млн руб. Об этом сообщает управление пресс-службы и информполитики главы и правительства края.

Фото: администрация Лермонтова

Фото: администрация Лермонтова

На территории объекта оборудуют детскую площадку, спортивную зону, места для отдыха. Кроме того, сквер оборудуют дорожками с водопроницаемым покрытием, освещением, скамейками вдоль аллей и новыми зелеными насаждениями.

Мария Хоперская

Новости компаний Все