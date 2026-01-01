На благоустройство сквера в Лермонтове направят более 32 млн рублей
В 2026 году в Лермонтове начнется благоустройство сквера «Елочки». Для проведения комплекса работ выделили более 32 млн руб. Об этом сообщает управление пресс-службы и информполитики главы и правительства края.
Фото: администрация Лермонтова
На территории объекта оборудуют детскую площадку, спортивную зону, места для отдыха. Кроме того, сквер оборудуют дорожками с водопроницаемым покрытием, освещением, скамейками вдоль аллей и новыми зелеными насаждениями.