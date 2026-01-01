Без света остаются 15 населенных пунктов Апшеронского района Кубани

В Апшеронском районе Краснодарского края 18 аварийных бригад восстанавливают электроснабжение в 15 населенных пунктах, пострадавших от снегопадов. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Без электроэнергии полностью или частично остаются города Апшеронск и Хадыженск, станицы Нефтяная, Кабардинская, Тверская и Куринская, хутора Николаенко, Красная Горка, Спасов и Малько, поселки Нефтегорск, Асфальтовая Гора, Мезмай, Отдаленный и Новые Поляны.

На расчистку дорог направили 32 единицы техники и 168 сотрудников.

В Краснодарском крае прошли сильные снегопады. Из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и падения деревьев во многих муниципалитетах, особенно предгорных, произошли отключения электричества. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил днем 1 января, что без света остаются около 43 тыс. человек. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи. Последствия устраняют свыше 120 аварийных бригад.

Наталья Решетняк