В 2025 году порт Махачкалы увеличил перевалку сухих и наливных грузов на 15%

По итогам 2025 года в Махачкалинском морском торговом порту перевалка сухих и наливных грузов увеличилась на 15% до 3,2 млн тонн грузов. В 2024 году показатель составлял около 2,87 млн т, сообщили в пресс-службе порта.

Перевалка цемента в отдельные месяцы увеличилась более чем в 2,2 раза. Если максимум для мая 2024 года был 40 тыс. т., в 2025 году — 70-90 тыс. т. При этом, в 2025 перевалено порядка 300 тыс. т. зерна, что на 17% больше прошлогодних показателей.

В 2026 с запуском первой очереди нового зернового терминала мощность должна вырасти еще на 30%.

Мария Хоперская