Посол РФ: проекты РЖД и «Росатома» в Сербии сохраняются

Власти Сербии не отказывались от сотрудничества с российской стороной по проектам РЖД и «Росатома». Об этом заявил в интервью «РИА Новости» посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Дипломат уточнил, что сейчас по упомянутым проектам «нет прорывов, каких-то прорывных действий». Но «деятельность и работа продолжается», заверил господин Боцан-Харченко.

«Сейчас происходит нюансировка, они встраиваются в нынешнюю реальность... Ни по одному из перечисленных направлений нет отказа и ухода сербской стороны от тех договоренностей, которые были»,— добавил глава российского диппредставительства.

В январе под санкции США подпала сербская энергокомпания NIS, в которой «Газпром нефти» принадлежит 50% NIS, «Газпрому» — 6,15%. По словам президента Сербии Александра Вучича, американские власти настаивают на полном выводе российского капитала из компании. В конце декабря 2025-го СШАвыдали NIS лицензию, разрешающую акционерам и заинтересованным сторонам продолжить переговоры об изменении структуры собственности.

