Сербская остановка по американскому требованию

Президент Сербии Александр Вучич предупредил, что главный НПЗ страны в Панчево, основным владельцем которого является российская «Газпром нефть», остановится 2 декабря и что в этой связи страну ждут серьезные проблемы. По словам президента, произойдет это из-за того, что США отказываются дать отсрочку на введенные против NIS санкции на 50 дней, после чего Белград обещал ввести в российской компании сербское госуправление. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

О том, что главный НПЗ Сербии в городе Панчево полностью прекратит работу уже 2 декабря, Александр Вучич оповестил нацию 30 ноября в интервью провластному телевидению Informer. Президент посетовал, что США не услышали его просьбу отсрочить введенные против NIS санкции, после чего «Сербия гарантировала смену собственности в компании».

На прошлой неделе Александр Вучич выразил готовность дать России 50 дней на поиск покупателя для NIS, предупредив: если в течение этого срока договор о продаже не будет предоставлен, Сербия введет в российской компании собственное управление.

Таким образом, сербский лидер дал понять, что выход из нынешней ситуации видит в сценарии, аналогичном болгарскому,— введении в NIS сербского госуправления так же, как болгарские власти поступили в отношении принадлежащего ЛУКОЙЛу НПЗ в Бургасе после введения против российской компании американских санкций.

«Мы сообщили США, что соблюдаем их санкции, и мы поняли, что необходимо поменять собственников в NIS. Это случится через 50 дней, и Сербия гарантирует, что по истечении такого срока это произойдет»,— изложил сербский лидер свою аргументацию в переговорах с США. Однако к изменению американской позиции это, похоже, не привело.

«Не понимаю логику и тактику американцев»,— сокрушался в интервью Informer сербский лидер. По его словам, их главный аргумент заключается в том, что «о введении санкций против NIS было объявлено еще восемь-девять месяцев назад» и что за это время можно было решить вопрос. Действительно, США еще в феврале ввели санкции против NIS из-за того, что компания находится преимущественно в собственности «Газпрома» и связанных с ним структур. Применение карательных мер восемь раз откладывалось, но в октябре санкции вступили в силу.

Впрочем, ответственности Сербии за «бездействие в течение восьми-девяти месяцев» ее президент не видит. Вину за это он ранее косвенно возложил на «российских друзей». «Девять месяцев мы переписывали то, что российские друзья от нас требовали, и вот сейчас пришли к тому, что нам ввели санкции»,— сетовал ранее Александр Вучич. В ходе последнего обращения к нации сербский лидер вновь пожаловался, что и сейчас «россияне особо не торопятся, поскольку для них самое главное, чтобы их собственность сохранялась как можно дольше», а это ставит Сербию «в очень сложную ситуацию».

Еще на минувшей неделе президент Сербии нарисовал почти апокалиптическую картину, которая, по его мнению, ждет страну после прекращения работы НПЗ в Панчево:

«Из-за вторичных санкций в отношении банков в Сербии могут остановиться все платежи. Под угрозой окажутся здравоохранение, снабжение торговых сетей основными продуктами питания. Угроза нависнет и над производством ключевых ресурсов, включая электроэнергию, работой ТЭЦ во всех городах, что приведет к падению температуры в домах и квартирах граждан».

И в интервью телевидению Informer Александр Вучич признал, что «Сербии придется выкручиваться всеми способами». Тем не менее президент призвал граждан к спокойствию и заверил, что «государство найдет необходимые решения и необходимые средства». Он анонсировал в ближайшие дни «важную встречу», на которой будут решаться нынешние проблемы, но в детали вдаваться не стал.

Напомним, что NIS достался «Газпром нефти» в 2008 году в критическом состоянии: производственные активы изношены или разрушены во время бомбардировок НАТО, показатели добычи и переработки падали, сеть АЗС находилась в удручающем состоянии, а долг компании превышал €1 млрд. В связи с плохой финансовой ситуацией в компании сербское правительство даже рассматривало возможность закрытия НПЗ.

Несмотря на это, заинтересованность в приобретении NIS проявляли венгерская MOL, австрийская OMV, греческая Hellenic, румынская Rompetrol и польская PKN Orlen. Но «Газпром нефть» была единственной, кто предложил развитие компании во всех направлениях,— остальные претенденты настаивали на банкротстве основного предприятия и сохранении только сети АЗС для продажи собственного топлива в Сербии.

За прошедшие годы «Газпром нефть» сумела трансформировать сербскую компанию из убыточной в ведущий энергетический холдинг Балкан.

Купив свой пакет акций за €400 млн, российская компания обязалась направить не менее €500 млн на модернизацию НПЗ и в короткие сроки перейти на выпуск топлива «Евро-5». В итоге в модернизацию НИС было вложено в семь раз больше — свыше €3,5 млрд, а большая часть прибыли реинвестирована. Кроме того, долговая нагрузка была снижена вдвое, 98% активов NIS, которые ранее юридически находились за периметром компании, возвращены в собственность. Наконец, в 2023 году доля NIS — крупнейшего налогоплательщика страны — в доходах бюджета Сербии выросла в два раза, до 15%, превысив €2 млрд.

По итогам 2024 года добыча НИС составила 147 тыс. тонн нефтяного эквивалента (на 24% больше, чем в 2023 году), объем переработки — 3,62 млн тонн (на 36% больше), EBITDA — 44,4 млрд динар, или €375 млн (на 327% больше).

Отметим, что после безвозмездной раздачи акций сотрудникам компании и гражданам страны каждый третий житель Сербии (более 2 млн на 2023 год) является акционером НИС и получает дивиденды.

