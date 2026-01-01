В Белореченском районе Кубани ввели режим ЧС

В Белореченском районе Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильного снегопада, оставившего без электричества, воды, газа и отопления свыше 84 тыс. человек. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Сидоренко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Режим ЧС был объявлен в 20:00 31 декабря после информации главного энергетика «Россетей» о невозможности восстановить электроснабжение до конца суток.

Для координации работ развернут оперативный штаб по адресу ул. Красная, 46. Власти открыли три пункта временного размещения пострадавших.

Господин Сидоренко отметил серьезные нарушения связи, затрудняющие информирование населения. По всем вопросам рекомендуется обращаться по номеру 112.

Ранее сообщалось, что снегопад стал причиной обрушения кровель в двух жилых зданиях. Первое обрушение произошло на переулке Фестивальный, где тяжести снега не выдержала кровля частного жилого дома. В результате погибла 22-летняя местная жительница. Еще один человек с травмами доставлен в Центральную районную больницу. На ул. Школьной в поселке Степной обрушилась кровля многоквартирного жилого дома.

Наталья Решетняк