Авиационную опасность объявили днем 1 января в Краснодарском крае

Авиационная опасность объявлена в Краснодарском крае 1 января. Соответсвующее уведомление жители региона получили через приложение МЧС России.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Авиационная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения взрывных устройств»,— говорится в сообщении.

Жителям региона рекомендуется найти укрытие в безопасном месте, таком как подвал или специальное защитное сооружение; держаться подальше от окон и, в случае ЧП, немедленно звонить по номеру 112.

UPD: авиационную опасность отменели спустя полчаса

Наталья Решетняк

