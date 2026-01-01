Авиационную опасность объявили днем 1 января в Краснодарском крае
Авиационная опасность объявлена в Краснодарском крае 1 января. Соответсвующее уведомление жители региона получили через приложение МЧС России.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Авиационная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения взрывных устройств»,— говорится в сообщении.
Жителям региона рекомендуется найти укрытие в безопасном месте, таком как подвал или специальное защитное сооружение; держаться подальше от окон и, в случае ЧП, немедленно звонить по номеру 112.
UPD: авиационную опасность отменели спустя полчаса