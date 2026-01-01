Сальдо: тела погибших при атаке БПЛА в Хорлах сгорели как при ядерном ударе

Тела погибших при атаке БПЛА в Херсонской области в новогоднюю ночь «полностью практически сгорели», сказал губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, это затрудняет идентификацию.

«Как после ядерного удара — остались только силуэты», — сказал Владимир Сальдо в эфире «России 24».

По его словам, в больницах находятся 19 пострадавших. Ранее Минздрав сообщал о 13 госпитализированных.

По последним данным херсонских властей, при ударе БПЛА по гостинице в Хорлах погибли 24 человека, пострадали 29.