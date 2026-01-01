Украина своим ударом по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области хотела компенсировать провал при атаке на резиденцию президента России, считает губернатор области Владимир Сальдо. Он допустил причастность Великобритании к атаке.

«Не исключаю, что теракт совершен при поддержке британских спецслужб — иначе сложно объяснить уверенность Киева в безнаказанности при планировании такого преступления»,— прокомментировал ТАСС господин Сальдо.

Губернатор сообщил, что в новогоднюю ночь три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. В результате погибли 24 человека, пострадали больше 20. 13 человек были госпитализированы. СКР возбудил дело о теракте.