Минздрав: 13 человек госпитализированы после удара по херсонской гостинице

После атаки БПЛА по гостинице в Хорлах Херсонской области 13 человек остаются в больницах региона, а также Крыма. Среди них двое детей, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«Шестеро пострадавших, в том числе дети, находятся в тяжелом состоянии», — сказал господин Кузнецов. Он добавил, что организованы телемедицинские консультации с врачами федеральных медцентров. Ход лечения пациентов координирует Центр медицины катастроф.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что при атаке беспилотников на гостиницу и кафе погибли 24 человека. Позднее он заявил «РИА Новости», что к произошедшему могут быть причастны «английские и европейские спецслужбы».