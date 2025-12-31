СКЖД: пассажиров задерживающихся на Кубани поездов обеспечивают горячим питанием

Пассажиров задерживающихся в Краснодарском крае поездов обеспечивают горячим питанием, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. Пассажиры писали в соцсетях, что не получают горячей еды и не могут воспользоваться переполненными уборными.

Ночью 31 декабря на участке между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская по техническим причинам был остановлен пассажирский поезд №442 «Ростов — Адлер». В результате оказались задержаны 18 пассажирских поездов.

В Южной транспортной прокуратуре сообщили, что из-за плохой погоды была нарушена работа контактной сети между железнодорожными станциями региона.