Прокуратура проверяет массовые задержки поездов из-за снегопада на Кубани

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту массовых задержек поездов в Краснодарском крае.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ситуация с нарушением графика движения пассажирских поездов по причине плохих погодных условий остается на контроле Южной транспортной прокуратуры»,— говорится в сообщении ведомства.

Транспортные прокуроры проводят проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также соблюдения прав пассажиров. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

Ранее сообщалось, что 31 декабря из-за снегопадов между станциями Гирей в Гулькевичском районе Кубани и Отрадно-Кубанская Северо-Кавказской железной дороги была нарушена работа контактной сети, в результате чего произошли задержки поездов.

По данным Федеральной пассажирской компании (ФПК), в новогоднюю ночь в Краснодарском крае из-за аномальных снегопадов и сбоя в графике движения было задержано 55 поездов. Накануне пассажиры выразили недовольство отсутствием горячего питания и переполненными санитарными узлами. В ФПК заверили, что в поездах, остановленных более чем на четыре часа, пассажирам будет предоставлено питание.

Наталья Решетняк