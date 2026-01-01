В аварии на Ставрополье пострадали два человека

В Буденновском округе Ставропольского края в аварии пострадали два человека. ДТП случилось днем 31 декабря на автодороге «Александровское-Новоселицкое-Буденновск», сообщили в госавтоинспекции по региону.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Предварительно, водитель «КамАЗа» слишком приблизился к попутному автомобилю «Лада-2114», из-за чего столкнулся с ним, а затем с BMW и Nissan. Далее грузовой автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате случившегося пострадали 37-летняя пассажирка «Лады» и ее 8-летняя дочь. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Мария Хоперская