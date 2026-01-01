Мамдани принес присягу мэра Нью-Йорка на станции метро

Член Демократической партии США Зохран Мамдани официально приведен к присяге в качестве нового мэра Нью-Йорка. Церемония прошла на станции метро Old City Hall около здания мэрии на Манхэттене, передает AP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amir Hamja / Pool / Reuters Фото: Amir Hamja / Pool / Reuters

Господин Мамдани стал первым мэром Нью-Йорка, исповедующим ислам, поэтому использовался Коран. Присягу приняла генпрокурор штата Летиция Джеймс. Церемония вступления в должность состоится позднее сегодня у здания мэрии. Предыдущий мэр Эрик Адамс принес присягу на Таймс-сквер.

Выборы мэра Нью-Йорка прошли 4 ноября. 34-летний Зохран Мамдани стал самым молодым политиком на этом посту за последний век. Президент США Дональд Трамп назвал его победу «небольшой потерей суверенитета». Однако в ноябре он принял его в Белом доме, после чего заявил, что эта встреча стала «приятным сюрпризом».

Подробности — в материале «Ъ» «Трамп меняет атмосферу одним левым».