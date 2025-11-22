Трамп изменил свое отношение к избранному мэру Нью-Йорка

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с избранным мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани в Белом доме стала для него «приятным сюрпризом». Несмотря на критику в адрес политика ранее, господин Трамп отметил значительное совпадение позиций по ключевым вопросам.

«Он хочет видеть отсутствие преступности, чтобы строилось жилье и снижалась арендная плата. Все вещи, с которыми я согласен»,— сказал Дональд Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома). Он также пообещал «работать вместе» с господином Мамдани.

Президент США отказался от угроз ограничить финансирование Нью-Йорка, если мэром станет Зохран Мамдани. «Я буду помогать ему, а не вредить. Я хочу, чтобы Нью-Йорк был великим»,— сказал он.

34-летний Зохран Мамдани стал первым мэром-мусульманином Нью-Йорка и самым молодым политиком на этом посту за последний век. Его победу на выборах Дональд Трамп назвал «небольшой потерей суверенитета» и пообещал «позаботиться об этом». Президент США также называл господина Мамдани «стопроцентным коммунистическим сумасшедшим».