Трамп меняет атмосферу одним левым

Встреча в Белом доме президента-консерватора Дональда Трампа с демократом-социалистом, новым мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани, которым республиканцы пугают американского обывателя, вызвала ажиотаж в политических кругах США. Оба ее участника не остались внакладе. Для Трампа эта встреча стала возможностью сменить негативный информационный фон, сложившийся из-за его стремительно падающих рейтингов и дела Эпштейна, для Мамдани — сохранить федеральное финансирование, частично закрыв многомиллиардную дыру в бюджете Нью-Йорка. Эксперты считают, что накануне промежуточных выборов в Конгресс подобных неожиданных альянсов, складывающихся по прагматическим соображениям вопреки партийной линии, будет все больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани и президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани и президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Зохран Мамдани — представитель молодого прогрессивного крыла Демократической партии и открытый социалист, борец с политическими элитами — еще вчера был для республиканцев, да и для демократов-центристов, олицетворением всех левых угроз. Дональд Трамп обещал Нью-Йорку в случае победы «коммуниста» урезание федерального финансирования, которое в 2025 году составляло около 10% городского бюджета. В связи с этим многие республиканцы с нетерпением ждали провала социального эксперимента над крупнейшим городом страны, что помогло бы партии сохранить большинство в Конгрессе по итогам выборов-2026.

Однако после сенсационной встречи в Белом доме двух политических оппонентов стратегам Республиканской партии придется либо экстренно переписывать методички, либо вступать в открытый спор с Дональдом Трампом.

Эта встреча в Белом доме была весьма дружественной, если не сказать — сердечной. После переговоров за закрытыми дверями Дональд Трамп и Зохран Мамдани предстали перед журналистами. Трамп сидел за своим рабочим столом, Зохран Мамдани стоял рядом, по правую руку.

С лица президента не сходила довольная улыбка — он наслаждался эффектом, который произвел, пригласив на аудиенцию своего политического оппонента и мило общаясь с ним.

«По какой-то причине пресса сочла эту встречу очень интересной,— как бы недоумевал он,— важнейшие люди мира приезжают из разных стран, никому до них нет дела, но эта встреча была им (журналистам.— “Ъ”) интересна. И это была замечательная встреча».

Трамп сказал, что был «приятно удивлен» некоторыми взглядами избранного мэра: «Он хочет покончить с преступностью, он хочет, чтобы строилось жилье, он хочет снижения арендной платы. Все это вещи, с которыми я согласен».

На вопрос о том, как президент относится к социалистическим взглядам Мамдани, Трамп отвечал уклончиво, давая понять, что его больше интересуют практические вопросы: «Я видел человека, который желает лучшего для своего города. И мы можем ему помочь».

Мамдани, похоже, избрал ту же линию. Он подчеркнул, что его приоритет — это жители Нью-Йорка. «Наш долг — добиваться ресурсов для ньюйоркцев, и, если это требует переговоров с Белым домом, мы будем вести эти переговоры,— сказал мэр.— Сегодня мы нашли общие цели в вопросах безопасности и доступного жилья».

Трамп добавил: «Он не хочет видеть преступность, и я не хочу видеть преступность, я не сомневаюсь, что мы сойдемся по этому вопросу».

Самым цитируемым американской прессой эпизодом стала реакция двух политиков на вопрос, может ли Мамдани подтвердить свои слова о том, что Трамп «фашист».

Мамдани попытался осторожно объяснить свою позицию, но Трамп перебил его фразой: «Это нормально, вы можете просто сказать “да”. Так проще, чем объяснять». В другой части беседы, отвечая на напоминание, что Мамдани называл его «деспотом», Трамп отшутился, сказав, что его называли и гораздо худшими словами.

Политики не стали скрывать расхождений по вопросам миграции и депортации нелегальных мигрантов, но Трамп демонстративно занижал значимость этих различий. Когда журналисты напомнили о его прежних угрозах урезать финансирование Нью-Йорка в случае победы Мамдани, он заявил, что собирается «помогать ему, а не вредить».

Встреча, воспринимавшаяся вначале как политический казус, стала примером политического маневрирования с обеих сторон. The New York Times назвала ее «ярким проявлением политической проницательности и прагматизма».

Хотя, согласно данным Axios, аудиенция в Белом доме состоялась по инициативе Мамдани, в ней остро нуждались оба политика. Для Зохрана Мамдани приоритет ясен: это дыра в бюджете Нью-Йорка. Его прогнозируемый дефицит на 2026 финансовый год составляет не менее $4,2 млрд (из общего операционного бюджета около $112 млрд), и эксперты ожидают увеличения дефицита. У Дональда Трампа другая беда: катастрофическое падение рейтингов практически во всех категориях, в которых он одержал победу на выборах, особенно среди молодежи. В начале недели, перед встречей с Мамдани сотрудник Rasmussen Reports Марк Митчелл был вызван в Белый дом, где сообщил команде президента о тревожной тенденции: рейтинг президента среди избирателей до 40 лет заметно снизился.

На подкасте Alex Jones’ show эксперт объяснял, что, если раньше молодежь поддерживала Трампа как борца с «глубинным государством», то теперь «они поддерживают Мамдани».

Не лучший для Трампа информационный фон составляет и предстоящая публикация документов, связанных с финансистом Джеффри Эпштейном. Встреча с Мамдани отчасти помогла разрядить обстановку, говорится в публикации Axios.

В эфире консервативного FoxNews бывший пресс-секретарь Белого дома и ведущая Кейли Мишель Макэнани со своим коллегой Брайаном Килмидом обсудили прошедшую встречу и пришли к выводу, что границы между партиями в США все больше стираются — политики меньше думают о партийной идеологии, руководствуясь прагматизмом. В частности, собеседники напомнили, что в губернаторских гонках в Виргинии и Нью-Джерси победители-демократы, отвечая на запросы избирателей, взяли на вооружение традиционные обещания республиканцев снизить стоимость бензина и бороться с нелегальной иммиграцией и преступностью.

Екатерина Мур, Вашингтон