Трамп пообещал «позаботиться» о новоизбранном мэре Нью-Йорка

Президент США Дональд Трамп заявил, что победа Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка привела к «небольшой потере суверенитета». Он пообещал «позаботиться об этом».

«Жителям Нью-Йорка пришлось выбирать между коммунистом и бандитом, и они выбрали коммуниста. Мы могли бы выбрать кандидатов чуть получше»,— заявил Дональд Трамп на выступлении на бизнес-форуме. Он также призвал «оглянуться на тысячу лет назад» и «признать, что коммунизм не сработал». Ранее господин Трамп угрожал лишить Нью-Йорк большей части федерального финансирования в случае победы Зохрана Мамдани.

5 ноября 34-летний социалист и мусульманин Зохран Мамдани, который баллотировался как самостоятельный кандидат, стал 111-м мэром Нью-Йорка. Президент США неоднократно критиковал господина Мамдани, однако на выборах новый мэр набрал более 50% голосов. Аналитики объясняют это недовольством населения политикой администрации Дональда Трампа, в том числе шатдауном и сокращением госслужащих.

