При атаке БПЛА в Туапсе повреждены кадетский корпус, диспансер и техникум

В результате ночной атаки БПЛА в Туапсе получили повреждения морской кадетский корпус, психоневрологический диспансер и гидрометеорологический техникум. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.

Бригады коммунальщиков с утра работают на поврежденных объектах инженерной инфраструктуры. На улице Маяковского уже восстановили газовую трубу, на Рабфаковской продолжают ремонт сети теплоснабжения, рассказал господин Бойко.

«Муниципальные комиссии также обходят дома и квартиры, которые пострадали. Лично объезжаю город»,— уточнил глава округа в Telegram.

По данным Минобороны РФ, ночью над Краснодарским краем сбили пять беспилотников. В Туапсе пострадали два человека, их госпитализировали. Также в городе было повреждено оборудование нефтеперерабатывающего завода: на территории объекта произошел пожар, огонь потушили на площади 300 кв. м.