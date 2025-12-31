Силы ПВО за ночь сбили 86 БПЛА над регионами России

В период с 23:00 мск 30 декабря до 8:00 31 декабря средства ПВО перехватили и уничтожили 56 беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ. По его данным, девять БПЛА сбили над Брянской областью, по восемь БПЛА — над Липецкой областью и Крымом, пять — над Краснодарским краем.

В Брянской области никто не пострадал, разрушений также нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.