В Туапсе пострадали двое человек из-за атаки БПЛА

В результате атаки БПЛА в Туапсе пострадали два человека, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Пять жилых домов были повреждены.

Пострадавших госпитализировали, сообщили в оперштабе. Их жизни ничего не угрожает. В четырех многоквартирных и одном частном домах выбило стекла. Муниципалитет окажет людям помощь в восстановлении.

Вместе с тем в результате атаки произошел пожар на одном из причалов в порту. Возгорание ликвидировали. Также загорелась территория нефтеперерабатывающего завода — огонь ликвидировали площади в 300 кв. м. К тушению привлекали 64 человека и 16 единиц техники.