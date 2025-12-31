Москалькова призвала Украину вернуться к обменам военнопленными
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала власти Украины возобновить широкомасштабные обмены военнопленными.
«Мы продолжаем представлять украинской стороне списки простых солдат, военнослужащих, которых считаем необходимым включить в обмен и провести широкомасштабные обменные процессы»,— рассказала омбудсмен в интервью ТАСС.
Последний раз Россия и Украина обменивались военнопленными 2 октября. Тогда стороны передали друг другу по 185 военнослужащих.
В ноябре Татьяна Москалькова сообщила, что российские военнослужащие вывезли из зоны боевых действий несколько украинцев. Она призвала Киев забрать эвакуированных сограждан. В том же месяце Кремль заявил, что Москва и Киев продолжают экспертные контакты по вопросу обмена пленными. Президент Украины Владимир Зеленский говорил о планах возобновить обмены пленными до конца года.