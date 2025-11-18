Москалькова призвала Украину забрать эвакуированных граждан

Российские военнослужащие спасли из зоны боевых действий несколько граждан Украины, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, сейчас украинцы находятся в Курске.

«Они хотели бы вернуться домой, на Украину. Об этом я сообщила украинской стороне и жду от них ответа»,— рассказала ТАСС омбудсмен. О каком количестве человек идет речь, она не уточнила.

Последний раз Россия и Украина обменивались военнопленными 2 октября. Тогда стороны передали друг другу по 185 военнослужащих. На прошлой неделе секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров заявил, что стороны возобновили переговоры по новому обмену пленными. Кремль подтвердил экспертные контакты по этой теме.