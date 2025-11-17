Песков подтвердил экспертные контакты России и Украины по обмену пленными

Экспертные контакты России и Украины по вопросу обмена пленными продолжаются. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Проговор продолжается, но конкретику я сейчас не буду вам давать»,— добавил господин Песков на брифинге.

На прошлой неделе секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров говорил, что стороны возобновили переговоры по новому обмену пленными. По его словам, Россия планирует освободить 1200 украинцев. Господин Умеров уточнил, что в ближайшее время Москва и Киев проведут технические консультации по обмену.

Последний раз Россия и Украина обменивались военнопленными 2 октября. Тогда стороны передали друг другу по 185 военнослужащих. Минобороны России сообщало, что в страну также вернулись 20 гражданских лиц.