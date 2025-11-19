Зеленский выразил желание возобновить обмены пленными с Россией до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена возобновить обмены пленными с Россией до конца текущего года. По его словам, Турция выразила готовность всецело содействовать сторонам в этом вопросе.

Фото: TT News Agency / Fredrik Sandberg / Reuters

Фото: TT News Agency / Fredrik Sandberg / Reuters

«Мы хотели бы возобновить обмены пленными до конца текущего года»,— сказал Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что считает важным возобновление стамбульского переговорного процесса делегаций РФ и Украины.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Стамбул для переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Целью визита господин Зеленский называл перезапуск мирных переговоров. Там же находится секретарь украинского Совбеза Рустем Умеров, цель его работы в Турции заключалась в разблокировании обменов пленными.

Анастасия Домбицкая