Подозреваемый в подготовке теракта в школе в Адыгее арестован

Майкопский городской суд Республики Адыгея арестовал до 28 февраля 2025 года гражданина одной из стран Центральной Азии, задержанного по подозрению в подготовке террористического акта в одной из школ региона. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным правоохранительных органов, фигурант является сторонником международной террористической организации. В его автомобиле, припаркованном вблизи школы, были обнаружены десять бутылок с самодельной зажигательной смесью, два тактических ножа и флаг террористического объединения. Следствие считает, что действия подозреваемого координировались из-за рубежа через мессенджер Telegram. УФСБ по Республике Адыгея возбудило уголовное дело о покушении на совершение теракта.

Вячеслав Рыжков