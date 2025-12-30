Пассажиропоток общественного транспорта в Краснодаре сократился до 173,4 млн человек

Пассажиропоток общественного транспорта Краснодара по итогам 2025 года сократился до 173,4 млн человек, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. По сравнению с 2024 годом, когда услугами муниципального и частного транспорта воспользовались около 175 млн пассажиров, снижение составило порядка 0,9%.

На трамваи в прошлом году пришлось 75 млн поездок, или 43% общего пассажиропотока. Чаще всего проезд оплачивался безналичным способом — зафиксировано 38,5 млн транзакций, еще около 24 млн поездок совершены по льготным билетам и 12,6 млн — за наличный расчет.

Троллейбусами за отчетный период воспользовались 21,8 млн пассажиров, что соответствует 12% от общего объема перевозок. Безналичная оплата применялась в 11,5 млн случаев, льготные билеты — примерно в 6 млн, наличный расчет — в 4,2 млн поездок.

Наиболее массовым видом транспорта в городе остались автобусы, обслуживаемые как частными перевозчиками, так и МУП «КТТУ». Ими воспользовались 76,5 млн пассажиров, или 44% всех поездок. При этом более 55 млн поездок были оплачены безналично, около 17,3 млн — по льготе, свыше 3,8 млн — наличными.

Вячеслав Рыжков