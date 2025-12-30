Дагестан намерены признать регионом с субтропическим климатом

Российская академия развития субтропического сельского хозяйства намерена включить Дагестан в зону роста тропических культур, сообщает пресс-служба республиканского минсельхозпрода.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода Дагестана

Ученые получили первый урожай папайи в экспериментальных теплицах Сочи и Абхазии. Через полгода они ждут бананы с тех же грядок. Теперь намерены расширить зону экспериментов до Дагестана.

Академия планирует распространить 40 субтропических видов на юг России. Дагестан войдет в этот список благодаря мягкому климату и опыту аграриев. Регион уже собирает 5-6 тыс. тонн хурмы ежегодно, плюс инжир, миндаль и киви. Фермеры закладывают оливковый сад совместно с Азербайджаном.

Гендиректор академии Андрей Платонов озвучил планы на конференции ДагАгроКаспий-2025. Он предложил бананы, фейхоа, апельсины, лимоны и киви для Дагестана. Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут поддержала идею. Она включила тропики в импортозамещение и снизила тарифы на энергоносители для тех, кто выращивает их в РФ.

Изменение климата помогает проекту. Ареал субтропиков растет в Краснодарском крае, Адыгее и Дагестане. Андрей Платонов оценил перспективы в 12 тыс. га. К 2035 году компания «100 Гектар» разобьет питомник: 20 га под фейхоа, 20 га под цитрусовые, 15 га под киви, инжир, гранат и хурму. Плюс 3 га теплиц для бананов, манго, авокадо и папайи.

Дагестан осваивает субтропические культуры не первый год. Аграрии используют 90% равнин под рис, арбузы, пшеницу, дыни, груши и персики. Виноградники Кизляра и Махачкалы лидируют в России. Проект снизит импорт инжира, фундука, лавра и чая. Россия нарастит хурму, гранат, киви и цитрусовые. Спрос на тропики высокий, рынок перспективный. Эксперты Россельхозбанка подтверждают потенциал импортозамещения.

Станислав Маслаков