Путин подписал указ о спецсборах для резервистов в 2026 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году специальных сборов для россиян, пребывающих в мобилизационном людском резерве. Они будут направляться на защиту критически важных объектов.

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент поручил правительству определить список объектов, которые будут относиться к критически важным. Финансироваться сборы будут за счет бюджетных средств Минобороны России. Изменения вносятся в федеральные законы «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе».

В начале ноября Минобороны РФ опубликовало проект постановления о порядке проведения специальных сборов для резервистов. В нем утверждается, что срок пребывания резервистов на сборах не должен превышать шести месяцев в год. Время пребывания на сборах засчитывается в срок военной службы. За нарушение порядка прохождения сборов резервисты будут нести ответственность наравне с военнослужащими.

4 ноября Владимир Путин подписал закон о привлечении резервистов к охране стратегически важных объектов в мирное время. В регионах уже приступили к созданию таких формирований.

