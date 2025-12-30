Удаленный режим работы в 2026 году станет привилегией, а не стандартом. Работать из дома смогут только редкие специалисты и топ-перформеры, пишет Bloomberg. Исследования рынка труда называют это «гибридной иерархией», где гибкий график является бонусом за талант как ранее премии для топ-менеджеров. Нормой для многих сотрудников станут три-четыре дня в офисе и один-два дня из дома, а полностью удаленные роли сохранятся только для тех, кого компании боятся потерять, считают аналитики. Однако, как пояснила «Ъ-Кубань» директор hh.ru Юг и ЦФО Марина Качанова, удаленка за последние годы поднялась в статусе важного фактора при выборе работы, и такую возможность при выборе новой компании учитывают почти половина россиян.

«Удаленка остается одним из популярных форматов занятости на Кубани: каждое десятое предложение содержит в себе вариант работы на удаленке, а это более 43,7 тыс. вакансий за 2025 год. Гибрид также не отстает: с января по декабрь было опубликовано более 11,9 тыс. вакансий, или 3% от всех вакансий.

Чаще всего вакансии с удаленным форматом занятости предлагают кубанские компании из сферы ИТ — 49%, телекоммуникаций — 27%, услуг для населения и финансового сектора — по 9%. Гибрид предлагают в таких отраслях, как строительство — 14%, ИТ — 13%, розничная торговля — 10%.

Удаленку предлагали в Краснодарском крае операторам call-центра, специалистам контактного центра — 19,3 тыс. вакансий (44%); менеджерам по продажам, менеджерам по работе с клиентами — 7,4 тыс. (17%); менеджерам по маркетингу, интернет-маркетологам — 1,4 тыс. (3%); специалистам технической поддержки — 1,2 тыс. (3%).

Подобная динамика предложений с удаленным форматом занятости может быть среди прочего вызвана тем, что и сами соискатели достаточно сильно укрепились в своих требованиях, а это напрямую влияет и на работодателей. Так, согласно опросу hh.ru, проведенному в июне 2025 года, лишь 16% опрошенных работающих россиян готовы вернуться в офис. В противовес им 23% заявили, что предпочитают только удаленку, еще 26% готовы перейти на гибридный формат (один-два дня в офисе, а остальные — дома), при этом еще треть (35%) признали, что уже трудятся на территории работодателя, но всегда готовы вернуться на удаленку, если им будет удобно.

Именно удаленка за последние годы поднялась в статусе важного фактора при выборе работы. По нашим данным, возможность удаленной работы при выборе новой компании учитывают сразу 48% россиян. На первом месте традиционно — высокий доход (79%), на втором — гибкий график (53%).

В данном случае гибрид остается неким "планом Б" на случай переговоров с соискателями, которые уже привыкли к удаленке и в целом готовы рассматривать переход в офис, но не на всю неделю».