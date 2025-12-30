«Роза Хутор» запускает однодневные ски-пассы на фоне расширения трасс

Горнолыжный курорт «Роза Хутор» начал зимний сезон и переходит к поэтапному расширению возможностей для гостей. В день открытия, 29 декабря, для катания было доступно 10,5 км трасс. По мере формирования устойчивого снежного покрова и подготовки склонов зона катания будет последовательно увеличиваться, сообщает пресс-служба курорта.

В ближайшие дни протяженность открытых трасс превысит 16 км, в связи с чем курорт начинает постепенно снимать ограничения на продажу ски-пассов. Реализация однодневных ски-пассов будет открываться ежедневно на официальном сайте «Роза Хутор» на следующий день и завершаться по достижении установленного лимита. Он рассчитывается с учетом пропускной способности трасс и текущих погодных условий.

Как отметил заместитель директора «Роза Хутор» по эксплуатации горнолыжного комплекса Сергей Чернов, увеличение количества доступных ски-пассов напрямую связано с расширением зоны катания и состоянием склонов. Все решения принимаются исходя из фактических погодных условий и уровня снежного покрова, приоритетом остается обеспечение безопасности и качества отдыха. Также с 31 декабря курорт планирует открыть вечернее катание.

В настоящее время для лыжников и сноубордистов подготовлены трассы на высотах до 1350 м. Более высокие зоны будут открываться по мере стабилизации температурного режима и накопления достаточного объема снега.

Параллельно на курорте стартует новогодняя программа. С 30 декабря по 7 января гостей ждут ежедневные бесплатные анимационные мероприятия, праздничные события для всей семьи и ярмарка в стиле «Русские сезоны» с гастрономическими предложениями и товарами локальных мастеров. Часть праздничной программы пройдет на сцене «Роза Холл», где запланирован концертный марафон с участием артистов разных жанров и новогодними спектаклями.

Мария Удовик