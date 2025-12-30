Пять рейсов, направляющихся в Краснодар и из него, отменили

Пять рейсов, направляющихся в сторону Краснодара и из него, отменены из-за введенных ранее ограничений на работу аэропорта краевого центра на фоне атаки беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В аэропорту Краснодара сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, их вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС на фоне действующей в регионе беспилотной опасности. За время действия ограничений на запасные аэродромы ушли четыре рейса из Москвы, Самарканда, Екатеринбурга и Новосибирска.

Также отменены четыре рейса из Москвы компании «Аэрофлот» и один из Краснодара в Тбилиси компании «Азимут».

Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о вылете рейса на онлайн-табло краснодарского аэропорта или в Telegram-боте @AerodinamikaBot. Также обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров по контактам, указанным в бронировании.

«Ъ-Кубань» писал, что в период с 08:00 до 12:00 над территорией Краснодарского края сбили четыре беспилотных летательных аппарата. В результате атаки БПЛА на регион пострадали два жителя Краснодара. Также три поезда задерживаются из-за атаки беспилотников на железнодорожную инфраструктуру на станции «Краснодар-Сортировочный».

Алина Зорина