На Дону в новогоднюю ночь усилят патрулирование у главных елок региона

В новогоднюю ночь в Ростовской области будет усилено патрулирование территории у 66 главных елок региона. Всего для охраны правопорядка в праздники будет привлечено 6,5 тыс. полицейских, росгвардейцев, казаков и сотрудников частных охранных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин Фото: Василий Дерюгин

Для безопасности жителей региона в новогодние каникулы правоохранительными органами разработано более 1,1 тыс. мероприятий. На особом контроле — рождественские богослужения.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в регионе с 30 декабря в режим повышенной готовности переведены коммунальные службы, энергетики, спасательные подразделения и больницы.

Наталья Белоштейн