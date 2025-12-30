Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Дону в новогоднюю ночь усилят патрулирование у главных елок региона

В новогоднюю ночь в Ростовской области будет усилено патрулирование территории у 66 главных елок региона. Всего для охраны правопорядка в праздники будет привлечено 6,5 тыс. полицейских, росгвардейцев, казаков и сотрудников частных охранных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Фото: Василий Дерюгин

Для безопасности жителей региона в новогодние каникулы правоохранительными органами разработано более 1,1 тыс. мероприятий. На особом контроле — рождественские богослужения.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в регионе с 30 декабря в режим повышенной готовности переведены коммунальные службы, энергетики, спасательные подразделения и больницы.

Наталья Белоштейн

