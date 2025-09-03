Блогер Арсен Маркарян отверг сообщения о прятках в багажнике

Таганский районный суд продлил до 9 ноября срок содержания под стражей блогеру Арсену Маркаряну. Его обвиняют в оскорблении памяти защитников Отечества. При этом фигурант заявил во время заседания, что не прятался от силовиков в багажнике машины.

При задержании блогера МВД сообщало в своем Telegram-канале, что фигурант прятался от инспекторов ДПС в багажнике машины, оставленной на Можайском шоссе. «Я сидел на пассажирском сиденье, ни о каком багажнике не идет речь»,— сказал господин Маркарян (цитата по ТАСС).

Фигурант добавил, что не планировал уезжать из России, и ему не сообщали о статусе разыскиваемого. ТАСС сообщило со ссылкой на адвоката обвиняемого, что блогер раскаялся и готов сотрудничать со следствием.

Арсена Маркаряна задержали 23 августа. По версии следствия, блогер не позднее 25 февраля этого года опубликовал видео, где порочилась память защитников Отечества. 25 августа господина Маркаряна отправили в СИЗО, тогда он не признал вину.

Никита Черненко