В Крыму и Краснодарском крае расширят тепловые электростанции

По решению правительства РФ на юге России построят новые объекты тепловой генерации. Реализация нескольких крупных проектов планируется в Крыму и Краснодарском крае, об этом сообщают «Ведомости Юг», ссылаясь на официальный портал правовой информации.

На Кубани до 2029 года расширят ТЭС «Ударная» путем строительства парогазового энергоблока мощностью 235 МВт и двух дополнительных блоков с мощностью по 160 МВт к 2030 году. В Республике Крым парогазовый энергоблок 225 МВт оборудуют на Таврической ТЭС. Рядом с ней планируется построить новую станцию «Трудовая ГТЭС», которая будет включать в себя три установки мощностью по 45 МВт. Запускать объекты будут поэтапно, с осени 2027 года по январь 2028 года.

В Краснодарском крае также запланировано строительство Динской ТЭС к 2030 году, работы будет выполнять «ОГК-2». Джубгинскую ТЭС расширят на 160 МВт к 2030 году, а Сочинскую на 430 МВт к 2033 году. В Краснодарской ТЭЦ в 2028 году построят паросиловой блок мощностью 150 МВт.

София Моисеенко