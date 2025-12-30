Кадровый запрос

В этом году уровень безработицы в Краснодарском крае остался на уровне 2024 года, однако рынок труда продолжает испытывать выраженный кадровый дефицит в ключевых отраслях — от медицины и строительства до розницы и промышленности. Количество вакансий остается высоким, рост зарплат замедляется, а структура спроса и предложения постепенно меняется. Эксперты считают, что рынок труда Кубани входит в фазу зрелости, а в 2026 году будет развиваться более сдержанными темпами.

Рынок труда Краснодарского края в 2025 году характеризуется сочетанием низкой безработицы, устойчивого кадрового голода и постепенного замедления зарплатной динамики. Несмотря на снижение темпов роста числа вакансий, потребность бизнеса в персонале остается высокой, особенно в массовых и социально значимых профессиях — от медицины и строительства до розницы и промышленности. Одновременно меняется поведение соискателей и работодателей, которые все чаще делают ставку на гибкие форматы занятости и долгосрочные отношения.

Эксперты отмечают, что региональный рынок труда постепенно смещается от экстенсивного роста к поиску баланса, а в 2026 году будет развиваться более сдержанными темпами.

По данным министерства труда и социального развития Краснодарского края, уровень безработицы в регионе по методологии Международной организации труда в августе—октябре 2025 года составил 2% от численности рабочей силы, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года и остается на 0,1 п. п. ниже среднероссийского уровня. В ведомстве подчеркивают, что официальных признаков ухудшения ситуации на рынке труда не наблюдается.

По состоянию на середину декабря 2025 года работодатели заявили в службы занятости 55,7 тыс. вакансий, что подтверждает устойчивый спрос на рабочую силу.

Наибольшее число вакансий, по данным минтруда Кубани, сосредоточено в сельском хозяйстве (14,7%), строительстве (14%), здравоохранении (13,7%) и образовании (12,1%), а также в обрабатывающих производствах (10%), госуправлении и обеспечении военной безопасности (8,7%), транспортировке и хранении (4,3%), а также торговле (4,2%). В территориальном разрезе наиболее выраженный кадровый дефицит фиксируется в крупных городах: на Краснодар приходится 18% всех заявленных вакансий, на Новороссийск — 10,4%, на Сочи — 7,4%, на Геленджик — 5,7%.

Отдельное внимание власти уделяют занятости отдельных возрастных групп. В минтруде Кубани сообщают, что с начала года при содействии службы занятости было трудоустроено около 37 тыс. подростков в возрасте от 14 до 18 лет, что на 22,3% больше, чем годом ранее. В то же время число трудоустроенных граждан предпенсионного возраста сократилось на 9,5%, до 1,9 тыс. человек, что в ведомстве связывают с особенностями структуры спроса со стороны работодателей.

Аналитики hh.ru подтверждают, что формально сбалансированный рынок труда не означает отсутствия проблем. По итогам ноября 2025 года индекс конкуренции в Краснодарском крае варьировал от 5,6 до 9,6 резюме на вакансию при норме 4–8, в ряде отраслей сохраняется выраженный дефицит кадров.

В первую пятерку самых дефицитных профессий вошли врачи (1,6 резюме на вакансию), маляры и штукатуры (2), слесари и сантехники (3), дворники (3), продавцы-консультанты и кассиры (3,1).

Директор hh.ru по Югу и ЦФО Марина Качанова отмечает, что дефицит кадров в розничной торговле наблюдается уже не менее пяти-шести лет, а в медицине дефицитными остаются практически все специальности. По ее словам, если в 2023–2024 годах бизнес активно решал проблему за счет резкого повышения зарплат, то в 2025 году возможности для продолжения такой стратегии оказались ограничены. Эксперт подчеркивает, что рост зарплат сохранится, но будет существенно медленнее, а опережающая динамика останется только у отдельных рабочих и производственных профессий.

Данные hh.ru показывают, что за последние пять лет медианная предлагаемая зарплата в Краснодарском крае выросла более чем в два раза — с 30,9 тыс. руб. в 2020 году до 73 тыс. руб. в 2025-м. При этом рост был крайне неравномерным. Наиболее заметную динамику продемонстрировали косметологи, курьеры, водители, ветеринары и специалисты транспортно-логистического сектора. Марина Качанова поясняет, что рост зарплат отражает как дефицит кадров, так и структурные изменения экономики, включая развитие электронной коммерции, медицины и цифровых технологий.

При этом аналитики отмечают, что в 2025 году разрыв между ожиданиями соискателей и предложениями работодателей существенно сократился.

Медианная предлагаемая зарплата в регионе в ноябре составила 75 тыс. руб., тогда как ожидаемая — 70 тыс. руб.

С начала года предложения выросли на 13%, в то время как ожидания соискателей остались практически неизменными.

Исследования SuperJob дополняют картину, указывая, что, несмотря на снижение числа вакансий по сравнению с прошлым годом, рынок труда в массовых сегментах остается соискательским. По данным сервиса, 78% работодателей по-прежнему оценивают ситуацию как кадровый голод. В SuperJob подчеркивают, что аналогов подобного сочетания низкой безработицы и острого дефицита персонала в новейшей истории страны практически не было, что затрудняет долгосрочные прогнозы.

Аналитики «Авито Работы» отмечают, что в 2025 году рынок труда Кубани перешел в фазу «гармонизации». Региональный представитель сервиса в ЮФО Дмитрий Телегин сообщил, что общее число вакансий выросло всего на 2% год к году, однако спрос резко увеличился в отдельных сегментах, включая пищевую промышленность, строительство и сельское хозяйство. Он также указывает на рост популярности гибких форматов занятости: количество предложений подработки увеличилось на 27%, а отклики на них — на 52%.

По словам Дмитрия Телегина, работодатели все чаще компенсируют замедление «зарплатной гонки» расширением нематериальных стимулов. Вакансий с упоминанием медицинской страховки, бесплатного питания, компенсации проезда и обучения стало заметно больше. Эксперт добавляет, что рынок труда постепенно смещается от агрессивного найма к более избирательному подходу, ориентированному на удержание и развитие персонала.

В прогнозах на 2026 год участники рынка сходятся во мнении, что резкого роста безработицы не ожидается.

В минтруде Кубани допускают сезонное увеличение числа незанятых граждан в четвертом квартале, связанное с окончанием курортного и сельскохозяйственного сезонов. SuperJob прогнозирует относительно комфортную ситуацию для промышленности, строительства и логистики, тогда как в IT конкуренция среди начинающих специалистов продолжит расти. Эксперты отмечают, что рынок труда региона входит в фазу стабилизации, где ключевыми факторами станут качество найма, гибкость условий и долгосрочная устойчивость бизнеса.

