Церемония прощания с Брижит Бардо пройдет 7 января в Сен-Тропе

Похороны французской актрисы Брижит Бардо пройдут 7 января на кладбище Сен-Тропе. Об этом организация Brigitte Bardot Foundation сообщила телеканалу BFMTV.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Брижит Бардо в 1965 году

Фото: File / AP Брижит Бардо в 1965 году

Фото: File / AP

Церемония прощания с Брижит Бардо начнется в 11:00 по местному времени (13:00 мск) в церкви Нотр-Дам-де-л'Ассомпсьон, сообщила организация. Присутствовать на церемонии можно будет только по приглашению. Однако мероприятие будут транслировать и показывать на двух крупных экранах, установленных в порту Сен-Тропе и на площади Лис в центре курорта.

После церемонии состоятся «частные и конфиденциальные похороны», рассказали в фонде актрисы. Мэрия Сен-Тропе сообщила, что похороны пройдут на кладбище с видом на Средиземное море, где похоронены родители Брижит Бардо и ее первый муж, французский режиссер Роже Вадим.

Знакомая Брижит Бардо, журналистка Венди Бушар, рассказала, что актриса будет похоронена в своем саду у моря на территории резиденции «Ла Мадраг» в Сен-Тропе. По словам госпожи Бушар, именно этого госпожа Бардо и хотела при жизни.

Брижит Бардо умерла 28 декабря в возрасте 91 года. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что из-за смерти актрисы скорбит вся страна. Он назвал госпожу Бардо легендой XX века.

Какой запомнили Брижит Бардо — в материале «Ъ» «Богиня золотого века».