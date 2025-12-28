Макрон назвал Брижит Бардо легендой века и олицетворением свободы по-французски
Макрон: Франция скорбит после смерти Брижит Бардо
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна скорбит в связи со смертью актрисы Брижит Бардо. По мнению французского президента, она стала легендой XX века.
Брижит Бардо в фильме «Истина»
Фото: Cocinor
«Ее фильмы, ее голос, ее ослепительная слава ... ее безграничная любовь к животным, ее лицо, ставшее (символом Франции.— “Ъ”) Марианной — Брижит Бардо олицетворяла собой жизнь, полную свободы, саму суть французской жизни,— написал Эмманюэль Макрон в соцсети Х.— Мы оплакиваем легенду века».
Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года. Она снялась почти в 50 фильмах и исполнила десятки песен. После завершения артистической карьеры в первой половине 1970-х годов основала благотворительный фонд для защиты животных.