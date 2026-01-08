Не змием единым
Примеры удачного и не очень противостояния зависимости на частном и государственном уровне
Одна из главных общественных проблем XX и XXI веков по мере приближения конца праздников все чаще напоминает о себе. Не всем удается в отведенные государством сроки остановить процесс отмечания и вернуться к трудам. Какими методами это можно, а какими не нужно это делать — и почему, “Ъ” уже тоже рассказывал.
Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ
Анонимный алкоголик №1
Как запойный финансист-неудачник создал всемирное движение против пьянства
26 ноября исполнилось 130 лет со дня рождения Уильяма Уилсона, придумавшего движение «Анонимные алкоголики». Сам страдавший зависимостью, он не только справился с ней, но и помог потом многим со схожей проблемой. Довольно быстро терапия Уилсона вышла далеко за пределы США, как действенная альтернатива традиционным методам борьбы против алкоголизма.
«Несколько раз в стельку пьяный Билл устраивал дома скандалы, бил мебель, потом метался по проезжей части в белой горячке и однажды чудом не оказался под колеса автомобиля. Его жизнь стремительно шла под откос. Бывало, что он ночевал на улице, и полиция забирала его в участок вместе с бродягами. Казалось, его ждет смерть под забором. Но Уилсона как будто что-то берегло от банального конца многих пьяниц...»
«Слышали вы новость? Мы теперь не пьем»
Сорок лет назад в СССР стартовала антиалкогольная кампания
7 мая 1985 года были приняты постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР, которые в отличие от многих других стали действительно судьбоносными: речь шла ни много ни мало о «сухом законе». На фоне недавних решений об ограничении продаж алкоголя, принятых в некоторых российских регионах, корреспондент “Ъ” Иван Тяжлов напоминает читателям обстоятельства последнего акта советской борьбы с пьянством, алкоголизмом и самогоноварением.
«Народный комиссар здравоохранения РСФСР Николай Семашко (1874–1949) объяснял необходимость легализации алкогольного рынка в том числе заботой о здоровье граждан: качество продуктов, произведенных подпольно, невозможно было контролировать. Кроме того, советская власть вспомнила, что государственная монополия на производство и торговлю спиртными напитками всегда хорошо сказывается на бюджете. Этот факт и превращал любые попытки борьбы с пьянством в стрельбу себе в ногу...»
Что не так с праздниками
Серьезный разговор о несерьезном времяпрепровождении
В преддверии сезона, который стартует с ноябрьских распродаж и завершается масштабными рождественскими и новогодними торжествами, “Ъ” решил напомнить о темной стороне праздников. Мы изучили мировую практику, чтобы предупредить читателей о неожиданных опасностях, которые их подстерегают и могут изрядно подпортить праздничное настроение.
«Как показывают исследования, праздники небезопасны для здоровья. По статистике, в эти дни, например, возрастает травматизм по целому ряду исключительно праздничных причин. К примеру, в США, по данным Комиссии по безопасности потребительских товаров (CPSC), в среднем каждый рождественский сезон (с начала ноября до конца января) 16 тыс. американцев обращаются за медицинской помощью из-за травм, связанных с елочными украшениями и новогодним декором...»
«Я считала себя избранной: это другие спиваются, а я — нет»
Кто помогает женщинам, страдающим от химической зависимости
В Москве больше года работает бесплатный проект реабилитации женщин с алкогольной зависимостью «Дом на полдороги». Его открыла благотворительная организация помощи бездомным «Ночлежка». Женщин с подобными проблемами меньше, чем мужчин, поэтому и программ помощи для них в стране очень мало. Спецкор “Ъ” Ольга Алленова дважды побывала в «Доме на полдороги» — сразу после его открытия и спустя полгода. В общении с теми, кто пытается начать новую жизнь, она искала причину, почему женщины из самых разных семей и социальных слоев становятся зависимыми.
«...Это не самое худшее место, где можно оказаться, потому что, как правило, закономерный итог жизни зависимого человека — тюрьма, больница, смерть. Собственно, это меня и ждало. А реабилитация, даже самая паршивая,— возможность остановиться в этом полете вниз. Я не устаю говорить об этом нашим клиентам. Я очень благодарна за тот опыт, который у меня есть. Я опустилась на дно, достигла полной неуправляемости своей жизнью, почувствовала близость смерти — и сделала выбор в пользу жизни...»
