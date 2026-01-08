Не змием единым

Одна из главных общественных проблем XX и XXI веков по мере приближения конца праздников все чаще напоминает о себе. Не всем удается в отведенные государством сроки остановить процесс отмечания и вернуться к трудам. Какими методами это можно, а какими не нужно это делать — и почему, “Ъ” уже тоже рассказывал.

Анонимный алкоголик №1 Как запойный финансист-неудачник создал всемирное движение против пьянства 26 ноября исполнилось 130 лет со дня рождения Уильяма Уилсона, придумавшего движение «Анонимные алкоголики». Сам страдавший зависимостью, он не только справился с ней, но и помог потом многим со схожей проблемой. Довольно быстро терапия Уилсона вышла далеко за пределы США, как действенная альтернатива традиционным методам борьбы против алкоголизма. «Несколько раз в стельку пьяный Билл устраивал дома скандалы, бил мебель, потом метался по проезжей части в белой горячке и однажды чудом не оказался под колеса автомобиля. Его жизнь стремительно шла под откос. Бывало, что он ночевал на улице, и полиция забирала его в участок вместе с бродягами. Казалось, его ждет смерть под забором. Но Уилсона как будто что-то берегло от банального конца многих пьяниц...» Подробнее — в материале “Ъ”.

«Слышали вы новость? Мы теперь не пьем» Сорок лет назад в СССР стартовала антиалкогольная кампания 7 мая 1985 года были приняты постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР, которые в отличие от многих других стали действительно судьбоносными: речь шла ни много ни мало о «сухом законе». На фоне недавних решений об ограничении продаж алкоголя, принятых в некоторых российских регионах, корреспондент “Ъ” Иван Тяжлов напоминает читателям обстоятельства последнего акта советской борьбы с пьянством, алкоголизмом и самогоноварением. «Народный комиссар здравоохранения РСФСР Николай Семашко (1874–1949) объяснял необходимость легализации алкогольного рынка в том числе заботой о здоровье граждан: качество продуктов, произведенных подпольно, невозможно было контролировать. Кроме того, советская власть вспомнила, что государственная монополия на производство и торговлю спиртными напитками всегда хорошо сказывается на бюджете. Этот факт и превращал любые попытки борьбы с пьянством в стрельбу себе в ногу...» Подробнее — в материале “Ъ”.

Что не так с праздниками Серьезный разговор о несерьезном времяпрепровождении В преддверии сезона, который стартует с ноябрьских распродаж и завершается масштабными рождественскими и новогодними торжествами, “Ъ” решил напомнить о темной стороне праздников. Мы изучили мировую практику, чтобы предупредить читателей о неожиданных опасностях, которые их подстерегают и могут изрядно подпортить праздничное настроение. «Как показывают исследования, праздники небезопасны для здоровья. По статистике, в эти дни, например, возрастает травматизм по целому ряду исключительно праздничных причин. К примеру, в США, по данным Комиссии по безопасности потребительских товаров (CPSC), в среднем каждый рождественский сезон (с начала ноября до конца января) 16 тыс. американцев обращаются за медицинской помощью из-за травм, связанных с елочными украшениями и новогодним декором...» Подробнее — в материале “Ъ”.