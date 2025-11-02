Что не так с праздниками

В преддверии сезона, который стартует с ноябрьских распродаж и завершается масштабными рождественскими и новогодними торжествами, “Ъ” решил напомнить о темной стороне праздников. Мы изучили мировую практику, чтобы предупредить читателей о неожиданных опасностях, которые их подстерегают и могут изрядно подпортить праздничное настроение.

Как показывают исследования, праздники небезопасны для здоровья. По статистике, в эти дни, например, возрастает травматизм по целому ряду исключительно праздничных причин. К примеру, в США, по данным Комиссии по безопасности потребительских товаров (CPSC), в среднем каждый рождественский сезон (с начала ноября до конца января) 16 тыс. американцев обращаются за медицинской помощью из-за травм, связанных с елочными украшениями и новогодним декором. Чаще всего жалуются на порезы, растяжения, ушибы и даже переломы. Также случается заглатывание или вдыхание посторонних предметов (преимущественно детьми), удары электрическим током, ожоги (осторожнее с гирляндами и свечами). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Распространенные травмы на базе агрегированных данных за 2008-2017 годы, травмируемые места по данным за 2004-2022 годы

Распространенные травмы на базе агрегированных данных за 2008-2017 годы, травмируемые места по данным за 2004-2022 годы

По данным американских пожарных, в среднем в год в США возникает 155 серьезных пожаров, связанных с рождественскими елками. Особенно опасны подсохшие естественные ели. В четырех из десяти случаев непосредственной причиной возгорания становятся электрические гирлянды. А вот самый пожароопасный день на кухне в США — День благодарения: число возгораний втрое превышает среднесуточные значения. Травматизм (вплоть до смертельных случаев), вызванный фейерверками, взлетает 4 июля, когда в стране традиционно с большим размахом отмечается День независимости. Детям в праздники могут грозить полученные в подарок некачественные или бракованные игрушки. Для взрослых чрезмерное потребление алкоголя может кончиться не только головной болью, но и последствиями похуже, если они решат сесть за руль. Самыми опасными праздниками с точки зрения ДТП в результате пьяного вождения в США является День благодарения, отмечаемый в ноябре. А в Германии, как свидетельствует статистика, самым аварийным остается День отца, который является выходным и отмечается в один из весенних четвергов вместе с праздником Вознесения Господня. Поведение отцов в это время не отличается взрослостью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Данные за 1995-2022 годы. Кол-во праздничных дней различается в зависимости от праздника

Данные за 1995-2022 годы. Кол-во праздничных дней различается в зависимости от праздника



Под угрозой и ментальное здоровье. Праздничные мероприятия, которые обычно подразумевают совместное веселое времяпрепровождение, обостряют чувство изоляции у одиноких людей. Во Франции, по данным опросов, каждый третий чувствует себя одиноким в эти дни. В Великобритании одиноко каждому четвертому, а среди пожилых — каждому второму. При этом недавнее исследование показало, что доля взрослых британцев, проводящих праздники в одиночку, увеличилась вдвое, с 5% в 1969 году до 11% в 2024-м. Особенно заметен рост среди молодежи. Исследования в США также фиксируют данный тренд, но с оговоркой. Наряду с растущим числом страдающих от одиночества респондентов находятся и те, кому, наоборот, в праздники не хватает личного времени и пространства. Так же обстоит дело и в Австралии — 38% чувствуют себя одинокими. В то же время каждый пятый в старшей возрастной группе (50 лет — 64 года) предпочел бы остаться на Новый год в одиночестве, а каждый четвертый среди молодежи (18 лет — 24 года) заявил, что время, проведенное с семьей на Рождество, негативно влияет на его ментальное здоровье. Другие страновые опросы также подтверждают, что для части респондентов праздники вместо приподнятого настроения оборачиваются повышенным уровнем стресса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опрос проводился в октябре-ноябре 2022 года, участвовали более 1 тыс. респондентов в каждой из стран

Опрос проводился в октябре-ноябре 2022 года, участвовали более 1 тыс. респондентов в каждой из стран



И не последней причиной для стресса являются денежные расходы, которые подстерегают на каждом шагу. Период масштабных закупок подарков к новогодним праздникам обычно стартует в ноябре, когда в США и многих других странах мира проходят распродажи «черной пятницы». По прогнозам, американцы в праздничный сезон опять потратят больше, по сравнению с предыдущим, хотя практически каждый третий еще не погасил долги по кредитке, оставшиеся с прошлых праздников. Канадцы, как ожидается, потратят столько же, сколько и годом ранее, но испытывают стресс из-за расходов значительно больше. И те и другие ожидают, что на их расходы в текущем году негативно повлияет рост цен, вызванный тарифной войной между США и Канадой, и будут пытаться сэкономить. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опросы проводились осенью 2025 года. В американском участвовали 1,7 тыс. респондентов, в канадском 2,5 тыс. респондентов

Опросы проводились осенью 2025 года. В американском участвовали 1,7 тыс. респондентов, в канадском 2,5 тыс. респондентов

Европейцы также не прочь сэкономить (и заодно побороться со сверхпотреблением) за счет вещей из секонд-хенда. Опросы, проведенные перед новогодними праздниками в 2024 году, показывали, что по крайней мере часть бюджета готовы были выделить на такие подарки 68% британцев, 63% немцев, 55% испанцев, 44% итальянцев и 33% французов. Учитывая тренды, маркетологи уже придумали для бывших в употреблении вещей более благозвучный термин — вместо second-hand (дословно: «вещи из вторых рук») теперь все чаще используют pre-loved (вещи, которые уже «кто-то любил до вас»). Хотя, естественно, никто не гарантирует, что подаренная вещь действительно станет любимой. Вдвойне обидно, когда траты оборачиваются нежелательными презентами. К примеру, в 2024 году три из пяти британцев (58%) получили плохие подарки на Рождество. Общая сумма напрасных трат, таким образом, могла достигать £1,27 млрд, или £41 на человека, подсчитали в финтехкомпании Finder. Чаще всего разочаровывалась молодежь (18–27 лет), в этой возрастной категории доля неподходящих подарков достигала 80%. Какие подарки британцы считают нежеланными, выяснили эксперты компании CEWE. Чаще всего в эту категорию попадают безделушки и одноразовые вещи (26%), что-то, что у одариваемого уже есть (22%), отдельно выделяют носки (15%) и уродливые свитера с рождественскими рисунками (15%). Такие презенты демонстрируют незнание интересов одариваемого (36%), безразличие (20%), куплены бездумно и в последнюю минуту (18%). Шесть из десяти опрошенных огорчают плохие подарки, однако лишь 8% готовы честно и открыто заявить дарителю, что вещь им не нравится. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опрос проводился в феврале 2024 года, участвовали 2 тыс. респондентов

Опрос проводился в феврале 2024 года, участвовали 2 тыс. респондентов

По данным британской организации по защите прав потребителей Which?, фантазия неудачливых дарителей не ограничивается традиционными носками, мылом и пеной для ванны. В числе зафиксированных «худших из худших» — туалетное сидение, место на кладбище и подержанная сушильная машина. Неудивительно, что от трети подобных подарков получатели избавляются. Еще какая-то часть возвращается в магазины, что оборачивается убытками уже для ритейла.

Расходы, связанные с праздниками, грозят не только кошелькам отмечающих, но и бюджетам целых стран. К примеру, несколько месяцев назад премьер-министр Франции Франсуа Байру предлагал в качестве одной из мер по сокращению бюджетного дефицита сразу отменить два официальных праздника. Правда, мера так и не была реализована, а сам инициатор вскоре отправился в отставку. При этом Франция занимает не первое место по количеству праздничных выходных даже среди своих европейских соседей и значительно уступает мировым лидерам. Как показало глобальное исследование, проведенное порталом Resume.io, в странах мира насчитывается в среднем по 12 праздничных нерабочих дней в году. Во Франции их 11. Возглавляет рейтинг Иран с 27 праздничными днями, а лидер в Европе — крошечное государство Сан-Марино (20 праздников). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Топ-10: Иран (27), Бангладеш (24), Азербайджан (21), Камбоджа (21), Сан-Марино (20), Мьянма (20), Казахстан (19), Гайана (19), Ирак (18), Колумбия (18)

Топ-10: Иран (27), Бангладеш (24), Азербайджан (21), Камбоджа (21), Сан-Марино (20), Мьянма (20), Казахстан (19), Гайана (19), Ирак (18), Колумбия (18)

Французский политик далеко не единственный, кому пришла в голову идея экономить подобным образом. Время от времени схожие инициативы выдвигают и российские депутаты. Однако по понятным причинам особой популярностью они не пользуются. Многочисленные исследования подтверждают, что смена рабочей активности на нерабочую, отдых и даже банальное ничегонеделание важны для здоровья. Праздники являются значимой частью так называемого work-life balance (равновесия между трудовой и личной жизнью), к которому все стремятся. Поэтому перечисленные здесь негативные факторы не следует считать достаточным основанием для сокращения праздников или полной их отмены. Скорее это напоминание о том, что праздники — дело серьезное, и подходить к ним нужно со всей ответственностью.

Ольга Шкуренко