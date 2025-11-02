Что не так с праздниками
Серьезный разговор о несерьезном времяпрепровождении
В преддверии сезона, который стартует с ноябрьских распродаж и завершается масштабными рождественскими и новогодними торжествами, “Ъ” решил напомнить о темной стороне праздников. Мы изучили мировую практику, чтобы предупредить читателей о неожиданных опасностях, которые их подстерегают и могут изрядно подпортить праздничное настроение.
Как показывают исследования, праздники небезопасны для здоровья. По статистике, в эти дни, например, возрастает травматизм по целому ряду исключительно праздничных причин. К примеру, в США, по данным Комиссии по безопасности потребительских товаров (CPSC), в среднем каждый рождественский сезон (с начала ноября до конца января) 16 тыс. американцев обращаются за медицинской помощью из-за травм, связанных с елочными украшениями и новогодним декором. Чаще всего жалуются на порезы, растяжения, ушибы и даже переломы. Также случается заглатывание или вдыхание посторонних предметов (преимущественно детьми), удары электрическим током, ожоги (осторожнее с гирляндами и свечами).
Распространенные травмы на базе агрегированных данных за 2008-2017 годы, травмируемые места по данным за 2004-2022 годы
По данным американских пожарных, в среднем в год в США возникает 155 серьезных пожаров, связанных с рождественскими елками. Особенно опасны подсохшие естественные ели. В четырех из десяти случаев непосредственной причиной возгорания становятся электрические гирлянды. А вот самый пожароопасный день на кухне в США — День благодарения: число возгораний втрое превышает среднесуточные значения. Травматизм (вплоть до смертельных случаев), вызванный фейерверками, взлетает 4 июля, когда в стране традиционно с большим размахом отмечается День независимости.
Детям в праздники могут грозить полученные в подарок некачественные или бракованные игрушки. Для взрослых чрезмерное потребление алкоголя может кончиться не только головной болью, но и последствиями похуже, если они решат сесть за руль. Самыми опасными праздниками с точки зрения ДТП в результате пьяного вождения в США является День благодарения, отмечаемый в ноябре.
А в Германии, как свидетельствует статистика, самым аварийным остается День отца, который является выходным и отмечается в один из весенних четвергов вместе с праздником Вознесения Господня. Поведение отцов в это время не отличается взрослостью.
Данные за 1995-2022 годы. Кол-во праздничных дней различается в зависимости от праздника
Под угрозой и ментальное здоровье. Праздничные мероприятия, которые обычно подразумевают совместное веселое времяпрепровождение, обостряют чувство изоляции у одиноких людей. Во Франции, по данным опросов, каждый третий чувствует себя одиноким в эти дни. В Великобритании одиноко каждому четвертому, а среди пожилых — каждому второму. При этом недавнее исследование показало, что доля взрослых британцев, проводящих праздники в одиночку, увеличилась вдвое, с 5% в 1969 году до 11% в 2024-м. Особенно заметен рост среди молодежи.
Исследования в США также фиксируют данный тренд, но с оговоркой. Наряду с растущим числом страдающих от одиночества респондентов находятся и те, кому, наоборот, в праздники не хватает личного времени и пространства. Так же обстоит дело и в Австралии — 38% чувствуют себя одинокими. В то же время каждый пятый в старшей возрастной группе (50 лет — 64 года) предпочел бы остаться на Новый год в одиночестве, а каждый четвертый среди молодежи (18 лет — 24 года) заявил, что время, проведенное с семьей на Рождество, негативно влияет на его ментальное здоровье. Другие страновые опросы также подтверждают, что для части респондентов праздники вместо приподнятого настроения оборачиваются повышенным уровнем стресса.
Опрос проводился в октябре-ноябре 2022 года, участвовали более 1 тыс. респондентов в каждой из стран
И не последней причиной для стресса являются денежные расходы, которые подстерегают на каждом шагу. Период масштабных закупок подарков к новогодним праздникам обычно стартует в ноябре, когда в США и многих других странах мира проходят распродажи «черной пятницы». По прогнозам, американцы в праздничный сезон опять потратят больше, по сравнению с предыдущим, хотя практически каждый третий еще не погасил долги по кредитке, оставшиеся с прошлых праздников. Канадцы, как ожидается, потратят столько же, сколько и годом ранее, но испытывают стресс из-за расходов значительно больше. И те и другие ожидают, что на их расходы в текущем году негативно повлияет рост цен, вызванный тарифной войной между США и Канадой, и будут пытаться сэкономить.
Опросы проводились осенью 2025 года. В американском участвовали 1,7 тыс. респондентов, в канадском 2,5 тыс. респондентов
Европейцы также не прочь сэкономить (и заодно побороться со сверхпотреблением) за счет вещей из секонд-хенда. Опросы, проведенные перед новогодними праздниками в 2024 году, показывали, что по крайней мере часть бюджета готовы были выделить на такие подарки 68% британцев, 63% немцев, 55% испанцев, 44% итальянцев и 33% французов. Учитывая тренды, маркетологи уже придумали для бывших в употреблении вещей более благозвучный термин — вместо second-hand (дословно: «вещи из вторых рук») теперь все чаще используют pre-loved (вещи, которые уже «кто-то любил до вас»).
Хотя, естественно, никто не гарантирует, что подаренная вещь действительно станет любимой. Вдвойне обидно, когда траты оборачиваются нежелательными презентами. К примеру, в 2024 году три из пяти британцев (58%) получили плохие подарки на Рождество. Общая сумма напрасных трат, таким образом, могла достигать £1,27 млрд, или £41 на человека, подсчитали в финтехкомпании Finder. Чаще всего разочаровывалась молодежь (18–27 лет), в этой возрастной категории доля неподходящих подарков достигала 80%.
Какие подарки британцы считают нежеланными, выяснили эксперты компании CEWE. Чаще всего в эту категорию попадают безделушки и одноразовые вещи (26%), что-то, что у одариваемого уже есть (22%), отдельно выделяют носки (15%) и уродливые свитера с рождественскими рисунками (15%). Такие презенты демонстрируют незнание интересов одариваемого (36%), безразличие (20%), куплены бездумно и в последнюю минуту (18%). Шесть из десяти опрошенных огорчают плохие подарки, однако лишь 8% готовы честно и открыто заявить дарителю, что вещь им не нравится.
Опрос проводился в феврале 2024 года, участвовали 2 тыс. респондентов
По данным британской организации по защите прав потребителей Which?, фантазия неудачливых дарителей не ограничивается традиционными носками, мылом и пеной для ванны. В числе зафиксированных «худших из худших» — туалетное сидение, место на кладбище и подержанная сушильная машина. Неудивительно, что от трети подобных подарков получатели избавляются. Еще какая-то часть возвращается в магазины, что оборачивается убытками уже для ритейла.
Расходы, связанные с праздниками, грозят не только кошелькам отмечающих, но и бюджетам целых стран. К примеру, несколько месяцев назад премьер-министр Франции Франсуа Байру предлагал в качестве одной из мер по сокращению бюджетного дефицита сразу отменить два официальных праздника. Правда, мера так и не была реализована, а сам инициатор вскоре отправился в отставку.
При этом Франция занимает не первое место по количеству праздничных выходных даже среди своих европейских соседей и значительно уступает мировым лидерам. Как показало глобальное исследование, проведенное порталом Resume.io, в странах мира насчитывается в среднем по 12 праздничных нерабочих дней в году. Во Франции их 11. Возглавляет рейтинг Иран с 27 праздничными днями, а лидер в Европе — крошечное государство Сан-Марино (20 праздников).
Топ-10: Иран (27), Бангладеш (24), Азербайджан (21), Камбоджа (21), Сан-Марино (20), Мьянма (20), Казахстан (19), Гайана (19), Ирак (18), Колумбия (18)
Французский политик далеко не единственный, кому пришла в голову идея экономить подобным образом. Время от времени схожие инициативы выдвигают и российские депутаты. Однако по понятным причинам особой популярностью они не пользуются.
Многочисленные исследования подтверждают, что смена рабочей активности на нерабочую, отдых и даже банальное ничегонеделание важны для здоровья. Праздники являются значимой частью так называемого work-life balance (равновесия между трудовой и личной жизнью), к которому все стремятся. Поэтому перечисленные здесь негативные факторы не следует считать достаточным основанием для сокращения праздников или полной их отмены. Скорее это напоминание о том, что праздники — дело серьезное, и подходить к ним нужно со всей ответственностью.