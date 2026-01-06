Мама не может
“Ъ” о теме равноправия полов на примерах тех, в кого верили, но скорее напрасно
Женские лица в политике и полиции — уже давно не редкость. Как больше не смущает и понимание, что не у всех недомработниц получается справиться с их задачами или соответствовать общественным ожиданиям.
Фото: Gerald Penny / AP
Красная Пискля и тайный информатор
Как две женщины покушались на одного президента
В сентябре 1975 года жизнь американского лидера Джеральда Форда дважды была в опасности. Оба раза его пытались застрелить женщины — Линетт Фромм и Сара Джейн Мур. Полвека спустя обе живы и на свободе.
«В ходе последнего судебного заседания Фромм бросила в прокурора Дуэйна Киса яблоко, которое принесла с собой, и сбила с него очки. Это произошло, когда Кис заявил, что Фромм продемонстрировала: она ''без колебаний может в любой момент прибегнуть к насилию''. Судья Томас Макбрайд пригрозил, что, если подобное повторится, он прикажет привязать Фромм к креслу-каталке и заткнуть ей рот кляпом...»
Леди особой токсичности
Малоизвестные факты из жизни Маргарет Тэтчер
13 октября исполняется 100 лет со дня рождения Маргарет Тэтчер. Широко известно, что она — первая женщина на посту премьер-министра Британии. Куда меньше знают о том, что ее менторами были нобелевская лауреатка и всемирно известный актер. “Ъ” изучил историю баронессы Тэтчер и нашел еще несколько фактов, которые посчитал не слишком известными, но достаточно важными, чтобы ими поделиться.
«В 1979 году, вскоре после вступления в должность премьер-министра, Маргарет Тэтчер получила необычное предложение от правительства Японии. В Токио Тэтчер должна была прибыть на саммит G7. Не очень понимая, что делать с первой женщиной—участницей саммита ''семерки'' и как ее принимать, японцы предложили ей 20 женщин-каратисток в качестве телохранительниц. Тэтчер быстро и не слишком церемонясь, объяснила принимающей стороне, что они сглупили...»
М и Кротолов
Два женских лица западных спецслужб
Нынешним летом британские и американские спецслужбы потеряли заслуженных бойцов. 3 августа в Великобритании умерла 90-летняя Стелла Римингтон, бывший генеральный директор британской контрразведки MI5. Чуть раньше, 25 июля, в США ушла из жизни 79-летняя Сандра Граймс, разоблачившая одного из самых известных и успешных в истории американской разведки советских агентов — Олдрича Эймса.
«По прилете в Катманду Граймс чуть не провалила миссию в первые же минуты. В толпе встречающих она увидела единственного мужчину европейской внешности. Решив, что это Джон Беллингем, Сандра уже собралась подойти и заговорить с ним, как вдруг он крикнул что-то по-русски группе людей у нее за спиной. Это был резидент КГБ, начальник Полещука...»
Крашеная с редкой фамилией
От засекреченной «королевы пыток» до коуча
В нынешнем году исполняется 60 лет бывшей высокопоставленной сотруднице Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Альфреде Фрэнсис Шойер, урожденной Биковски. Даты ее рождения в открытых источниках нет. Американская спецслужба много лет не разрешала СМИ публиковать даже имя сотрудницы. В период работы в ЦРУ Биковски непрофессионально обошлась с информацией, которая могла бы предотвратить теракт 11 сентября 2001 года. Она же активно участвовала в пытках подозреваемых в терроризме, в том числе как минимум одного невиновного, лгала на слушаниях в Конгрессе США. Все это не помешало ей сделать карьеру. А выйдя на пенсию в 2021 году, Альфреда Шойер освоила новую профессию — коуча.
«В течение 20 дней Абу Зубайда подвергался ''усиленным методам допроса'' практически круглосуточно. Его пытали водой от двух до четырех раз в день, держали почти голым и запирали то в большом ящике, похожем на гроб, то в маленьком ''собачьем вольере''. Впоследствии Биковски говорила об этом так: ''Я не буду вдаваться в подробности того, что я видела. Мы считали своим священным долгом докопаться до истины, чтобы спасти жизни других. Все, кого я видела, вели себя предельно профессионально. Это не значит, что мне это доставляло удовольствие''»...
