М и Кротолов

Нынешним летом британские и американские спецслужбы потеряли заслуженных бойцов. 3 августа в Великобритании скончалась 90-летняя Стелла Римингтон, бывший генеральный директор британской контрразведки MI5. Чуть раньше, 25 июля, в США ушла из жизни 79-летняя Сандра Граймс, разоблачившая одного из самых известных и успешных в истории американской разведки советских агентов — Олдрича Эймса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стелла Римингтон, прозванная британской прессой супершпионкой-домохозяйкой,— первая женщина, назначенная на должность генерального директора MI5

Фото: Dan Chung DC / PS / Reuters Стелла Римингтон, прозванная британской прессой супершпионкой-домохозяйкой,— первая женщина, назначенная на должность генерального директора MI5

Фото: Dan Chung DC / PS / Reuters

Текст: Алексей Алексеев

Попала случайно

У Стеллы Уайтхауз было тяжелое детство. Она родилась в 1935 году в Лондоне. После начала Второй мировой ее семья уехала из британской столицы, в поисках более безопасного места. Уайтхаузы несколько раз переезжали, но спрятаться от немецких бомбардировок не сумели. В 1941 году они жили в городе Барроу-ин-Фернесс. В апреле—мае люфтваффе провело серию бомбардировок, получившую название «Барроу-блиц». Главной целью была верфь компании Vickers-Armstrongs (в настоящее время компания носит название Vickers Shipbuilding and Engineering Limited, VSEL). На верфи строились военные корабли и подводные лодки.

Значительная часть бомб была сброшена не на судоверфь, а на жилые кварталы. Четверть домов в городе была разрушена или получила повреждения, погибли 83 мирных жителя, ранены были 330.

«Мы прятались под лестницами, выбивало окна, рушились потолки. Однажды ночью все было так плохо, что нам пришлось идти под бомбежкой в бомбоубежище»,— вспоминала Стелла впоследствии.

После пережитого у девочки развилась клаустрофобия, которая долго преследовала ее и во взрослом возрасте. В любом зале ей было сложно сидеть в середине ряда, в метро она всегда вставала у дверей.

Переезды из города в город продолжались и после войны — все зависело от того, где отцу семейства удавалось найти работу. Стелла сменила несколько школ. Последней была частная школа для девочек в Ноттингеме. После школы Стелла недолго поработала нянькой в Париже. По возвращении в Великобританию поступила в Эдинбургский университет, который окончила со степенью магистра по английскому языку в 1958 году. В Эдинбурге она случайно встретила Джона Римингтона, с которым была знакома в Ноттингеме. В 1963 году Стелла Уайтхауз стала Стеллой Римингтон.

До свадьбы Стелла работала архивариусом, после — стала домохозяйкой. В 1965 году ее муж получил назначение в Индию, на должность первого секретаря по вопросам экономики в дипломатическое представительство Великобритании в Дели.

В 1967 году некий британский «баронет и холостяк», известный в основном тем, что устраивал «превосходные обеды с карри по воскресеньям» и разъезжал по Дели на шикарном старом Jaguar, поинтересовался у нее, не хочет ли она помочь ему в работе. Стелла согласилась поработать секретарем и машинисткой на неполную ставку. Баронет-холостяк был старшим офицером по связи (SLO — Senior Liaison Officer) в резидентуре MI5, британской контрразведки. Главным врагом Великобритании в то время считался Советский Союз. Резидентура КГБ СССР в Дели была крупнейшей за пределами социалистического блока. Информация о деятельности советской разведки, которую собирала MI5, передавалась в Лондон, где становилась частью общей базы данных.

Работа казалась Стелле Римингтон скучной, но, после того как они с мужем вернулись в 1969 году в Великобританию, она устроилась в MI5 уже на полную ставку, чтобы занять себя чем-нибудь, пока у них с мужем нет детей.

В опубликованной в 2001 году книге мемуаров «Совершенно открыто. Автобиография бывшего генерального директора MI5» она описывала штаб-квартиру спецслужбы того времени как «страну чудаков», населенную в основном ветеранами Второй мировой и бывшими офицерами колониальной службы, которых объединяла любовь к потреблению спиртного в больших количествах. «Две благовоспитанные дамы определенного возраста», которым поручили стать ее наставницами, ежедневно в полдень приносили на работу пару бокалов и бутылку хереса для «довольно элегантного предобеденного коктейля». В MI5 действовала политика «строгой дискриминации по половому признаку», когда женщины могли работать только на административных и вспомогательных должностях, а вербовкой агентов и работой с ними занимались исключительно мужчины.

Одно из первых заданий, которое поручили Стелле Римингтон, состояло в том, чтобы выяснить как можно больше имен членов Коммунистической партии Великобритании в Суссексе. Она также работала в отделе Северной Ирландии.

Римингтон с большим трудом удалось убедить начальство присвоить ей офицерское звание — мужчины получали его, как только устраивались на службу по окончании университета. Следующим достижением стало назначение на должность, позволяющую работать с агентами,— хотя некоторым из них не хотелось общаться с женщиной. В 1983 году она была назначена помощником генерального директора MI5, став первой в истории разведки женщиной на этом посту.

В 1984 году Стелла разошлась с мужем (в 2021-м, во время локдауна в связи с COVID-2019, они некоторое время снова поживут вместе).

В декабре 1991 года Стелла Римингтон в составе делегации из трех сотрудников спецслужб прибыла в Москву, чтобы встретиться с бывшими врагами — руководством Межреспубликанской службы безопасности СССР, преемницы КГБ СССР. На встрече обсуждались вопросы борьбы с терроризмом и организованной преступностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В архивах Стелла Римингтон работала до и после того, как стала контрразведчицей Фото: Stefan Rousseau / PA Images / Getty Images Главные героини шпионских романов Стеллы Римингтон — женщины. В книге «Невидимая рука», вышедшей в 2025 году,— это агент ЦРУ Манон Тайлер и китайская студентка Мин Ли, занимающаяся в Великобритании кражей интеллектуальной собственности Фото: yakaboo Следующая фотография 1 / 2 В архивах Стелла Римингтон работала до и после того, как стала контрразведчицей Фото: Stefan Rousseau / PA Images / Getty Images Главные героини шпионских романов Стеллы Римингтон — женщины. В книге «Невидимая рука», вышедшей в 2025 году,— это агент ЦРУ Манон Тайлер и китайская студентка Мин Ли, занимающаяся в Великобритании кражей интеллектуальной собственности Фото: yakaboo

Вскоре после возвращения в Лондон она была назначена генеральным директором MI5. Впервые в истории пост главы спецслужбы заняла женщина. Также впервые в истории было публично произнесено имя главы спецслужбы, а в газетах появились ее фотографии.

Принято считать, что Стелла Римингтон стала прототипом М в фильме «Золотой глаз» об агенте 007 Джеймсе Бонде.

В 1996 году Стелла Римингтон вышла в отставку. И в том же году получила своеобразный рождественский подарок — ей было присвоено звание дамы-командора ордена Бани.

После отставки леди Римингтон занимала должности в советах директоров сети универмагов Marks & Spencer и нефтегазовой компании BG Group (в 2016 году куплена Royal Dutch Shell), а также писала мемуары. Кроме них Стелла Римингтон сочинила десять шпионских романов, главная героиня которых — сотрудница MI5 Лиз Карлайл. На страницах двух последних книг Римингтон — вторая была опубликована в текущем году, действует уже другая героиня — Манон Тайлер из ЦРУ.

По заявлению родных, вечером 3 августа 2025 года Стелла Римингтон скончалась, «окруженная любимыми членами семьи и собаками».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Решив в старшей школе изучать русский язык, Сандра Венейбл не знала, что это во многом определит ее дальнейшую судьбу

Фото: Geraldshields11 / Wikimedia Решив в старшей школе изучать русский язык, Сандра Венейбл не знала, что это во многом определит ее дальнейшую судьбу

Фото: Geraldshields11 / Wikimedia

Язык до ЦРУ доведет

Сандра Граймс, урожденная Венейбл, называла себя продуктом холодной войны. Она родилась в Покипси, штат Нью-Йорк, 10 августа 1945 года, на следующий день после атомной бомбардировки Нагасаки. Ее родители принимали участие в Манхэттенском проекте — разработке ядерного оружия. В первый класс школы Сандра пошла в Лос-Аламосе, штат Нью-Мексика, где находилась ведущая лаборатория, под руководством Роберта Оппенгеймера занимавшаяся ядерными проектами.

Впоследствии семья переехала в Дэнвер, штат Колорадо. В старшей школе Сандра приняла решение, которое, как потом оказалось, определило ее жизнь. Вместо того чтобы пойти по стопам родителей и изучать физику, которую она терпеть не могла, девушка выбрала другую специализацию — русский язык. Его преподавал профессор Либор Бром , уроженец Чехословакии, успевший в свое время посидеть в тюрьме и при нацистах, и при коммунистах. Уроки русского Сандре нравились, язык ей давался хорошо. По совету профессора она продолжила изучение русского в Университета штата Вашингтон в Сиэтле, который славится своей кафедрой славистики.

В ЦРУ Сандра пришла, по ее собственному признанию, не для того, чтобы послужить родной стране или поездить по миру, и не за компанию с друзьями. В октябре 1966 года ей повстречался бывший бойфренд, который сообщил что на кампусе сейчас находится рекрутер ЦРУ. «Из тебя вышла бы идеальная шпионка»,— сказал молодой человек.

В университете в то время проходили демонстрации протеста против ЦРУ, так что ей пришлось пройти через цепочку пикетчиков, чтобы пообщаться с рекрутером. Интервью длилось около десяти минут. Сотрудник ЦРУ спросил, знает ли она другие языки, дал подписать обязательство о неразглашении и рассказал, где и когда нужно пройти экзамен, по итогам которого спецслужба примет решение. Несколько месяцев спустя она получила письмо с информацией о дальнейших действиях. В июле 1967 года в Росслине (пригород Арлингтона, штат Виргиния) она в течение месяца прошла курс секретарского дела. Учеба проводилась в здании под названием Эймс-билдинг — забавное совпадение она оценит много лет спустя. Заключительным этапом предварительного отбора была трехчасовая проверка на детекторе лжи. Успешно ее прошедшая, Сандра была принята на работу в отдел СССР и Восточной Европы оперативного директората ЦРУ. Первые несколько месяцев она просто изучала литературу о советских спецслужбах.

До прихода в ЦРУ девушка не знала, что такое советское ГРУ, Главное разведывательное управление, и даже смутно не представляла, что такое КГБ — Комитет государственной безопасности.

После того как Сандра освоилась с теорией, ее начальник Уолтер Ломак привлек девушку к работе группы, подопечным которой был агент Бурбон, сотрудник советского посольства в столице Бирмы Рангуне (в настоящее время Янгон, Мьянма). Новенькой была поручена канцелярская работа — копировать и каталогизировать информацию, полученную от агента.

В 1969 году Сандра Венейбл вышла замуж за Гэри Граймса, а Бурбона перевели работать из Рангуна в Москву.

C 1970 по 1981 год Сандра Граймс трудилась в группе контрразведки отдела СССР и Восточной Европы. Она анализировала информацию о возможности проникновения советских разведчиков в ЦРУ. В штаб-квартире Федерального бюро расследований (ФБР) она изучала досье на полковника КГБ, Героя Советского Союза Алексея Кулака (ЦРУ ошибочно подозревало, что работавший на американцев Кулак на самом деле действует по указке КГБ; в 1990 году Кулак был посмертно лишен звания Героя Советского Союза за сотрудничество с американской разведкой).

В декабре 1974 года Сандру направили в первую зарубежную командировку. Резидент ЦРУ в Непале Джон Беллингем (в книге воспоминаний Граймс — Джон Б.) попросил прислать ему в помощь кого-то, кто хорошо знает методы работы советской разведки, так как с ЦРУ начал сотрудничать эксперт аппарата экономического посольства СССР в Непале, офицер КГБ Леонид Полещук. Ему дали оперативный псевдоним Уэй.

По прилете в Катманду Граймс чуть не провалила миссию в первые же минуты.

В толпе встречающих она увидела единственного мужчину европейской внешности. Решив, что это Джон Беллингем, Сандра уже собралась подойти и заговорить с ним, как вдруг он крикнул что-то по-русски группе людей у нее за спиной. Это был резидент КГБ, начальник Полещука.

В Непале Граймс провела пять лет, там она родила двух дочерей и продвинулась по карьерной лестнице, после внутренней реорганизации заняв должность заместителя начальника группы, занимавшейся СССР.

С 1981 по 1983 год Сандра работала в службе персонала, после чего хотела вернуться в отдел СССР и Восточной Европы, но получила другое назначение — на должность заместителя начальника отдела внешних операций в Африке. На этом посту ее пути снова пересеклись со старым знакомым Уэем — теперь он служил не в Катманду, а в Нигерии, в Лагосе. 2 октября 1985 года подполковник КГБ Леонид Полещук был арестован, 12 июня 1986 года приговорен к смертной казни за измену Родине, а 27 июля — расстрелян.

Женщины в руководстве ЦРУ С 2018 по 2021 год пост директора ЦРУ занимала Джина Шери Хаспел (в 2017–2018 годах она была заместителем директора). Хаспел стала первой женщиной на этой должности. Против ее назначения выступали конгрессмены от Демократической партии и отдельные конгрессмены-республиканцы — в связи с причастностью Хаспел к так называемым усиленным техникам допроса (пыткам) в 2002 году, когда она была начальником секретной тюрьмы ЦРУ в Таиланде. Более того, ее обвиняли в причастности к уничтожению 92 кассет с записью «усиленных техник допроса». Несмотря на это, Хаспел возглавила управление. В связи с ее назначением пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс заявила, что демократы «проигрывают войну против женщин в администрации Трампа». В период пребывания Хаспел на посту директора ЦРУ впервые в истории главной американской спецслужбы три женщины занимали должности глав директоратов. Оперативный директорат возглавляла Элизабет «Бет» Кимбер, аналитический — Синтия «Диди» Рэпп, научно-технический — Дон Мейерикс. В 2018 году ЦРУ сообщало, что в период с 1980 по 2012 год представительство женщин, работающих в управлении на должностях среднего и высшего звена, увеличилось с 9% до 44%.

Задержаться на работе

В январе 1986 года Сандру Граймс вызвал начальник отдела СССР Бартон Ли Гербер. Он сообщил ей, что Леонид Полещук — далеко не единственный арестованный агент ЦРУ. Начиная с июня 1985 года задержания шли одно за другим. После встречи Гербера с Граймс они продолжились. В 1985–1986 годах ЦРУ лишилось почти всех своих агентов в СССР. В июле 1986-го был арестован старый знакомый Сандры, ее бывший подопечный и самый высокопоставленный из советских разведчиков-предателей — агент Бурбон, генерал-майор ГРУ Дмитрий Поляков (расстрелян 15 марта 1988 года). Всего в Советском Союзе было выявлено, согласно разным источникам, не менее 12 или не менее 25, а казнено — 8 или 10 агентов ЦРУ и ФБР. Выяснить, кто виноват в массовом провале, ЦРУ долго не удавалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Когда мы с ним встречались, все было серьезно и по делу. Не было ни болтовни, ни выпивки. Каждый раз у нас с ним в распоряжении было немного времени, и он мог многое нам рассказать, обсудить важные темы, и все это было по делу… он понимал всю серьезность ситуации или гораздо лучше нас ее понимал, и он также понимал, что на кону его жизнь» —так вспоминала генерала Полякова (на фото) Сандра Граймс в одном из интервью

Фото: PatrickCaproni / Wikimedia «Когда мы с ним встречались, все было серьезно и по делу. Не было ни болтовни, ни выпивки. Каждый раз у нас с ним в распоряжении было немного времени, и он мог многое нам рассказать, обсудить важные темы, и все это было по делу… он понимал всю серьезность ситуации или гораздо лучше нас ее понимал, и он также понимал, что на кону его жизнь» —так вспоминала генерала Полякова (на фото) Сандра Граймс в одном из интервью

Фото: PatrickCaproni / Wikimedia

1991 году Сандра Граймс решила выйти в отставку. Начальство попросила ее выполнить на прощание последнее задание — присоединиться к специально созданной группе из четырех человек, которая занимается поиском виновного в так называемом большом провале 1985–1986 годов.

Работа в этом направлении уже велась. Первоначально рассматривались три версии. Согласно первой, КГБ удалось получить доступ к линиям связи ЦРУ. По второй, в распоряжении КГБ оказались документы ЦРУ в Москве или была получена информация с помощью подслушивающего устройства. Третья допускала, что в ЦРУ есть крот — агент советских спецслужб. В 1991 году, когда Граймс начала работу в группе, было принято решение сконцентрироваться на одной версии — искать крота.

В первоначальном списке сотрудников ЦРУ, которые теоретически могли иметь доступ к информации, позволившей КГБ разгромить американскую агентурную сеть, было около 190 человек. Дополнительные проверки позволили сократить список до 28. Участники группы решили действовать так: каждый выбрал шесть фамилий из списка. И каждому подозреваемому присвоил баллы, которые бы оценивали уровень его ненадежности — шесть за первое место, пять за второе и так далее. После этого группа начала отрабатывать тех, кто получил больше всего баллов. Максимум набрал начальник отделения контрразведки отдела СССР и Восточной Европы ЦРУ Олдрич Эймс.

Финансовый эксперт группы Дэн Пейн изучал финансы и операции Олдрича Эймса. Сандра Граймс составляла биографическую хронику, выясняя, чем он занимался каждый день с 1985 года. Когда Пейн передал ей результаты своей работы, Граймс обнаружила взаимосвязь между двумя документами.

Эймс несколько раз открыто встречался с сотрудником советского посольства, заместителем начальника резидентуры КГБ в Вашингтоне Виктором Черкашиным. По версии Эймса — чтобы завербовать Черкашина. Но после каждой встречи, как показывали документы, банковский счет Эймса пополнялся на крупную сумму. С этим открытием Сандра Граймс стремительно направилась к начальнику группы и заявила ему, что Олдрич Эймс — русский шпион.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Группа сотрудников ЦРУ, раскрывшая советского агента Олдрича Эймса. Слева направо: Сандра Граймс, Пол Редмонд, Жанна Вертефей, Диана Уортен, Дэн Пейн Фото: United States Central Intelligence Agency Арестованный в 1994 году Олдрич Эймс был приговорен к пожизненному заключению без возможности помилования Фото: Wilfredo Lee / AP Следующая фотография 1 / 2 Группа сотрудников ЦРУ, раскрывшая советского агента Олдрича Эймса. Слева направо: Сандра Граймс, Пол Редмонд, Жанна Вертефей, Диана Уортен, Дэн Пейн Фото: United States Central Intelligence Agency Арестованный в 1994 году Олдрич Эймс был приговорен к пожизненному заключению без возможности помилования Фото: Wilfredo Lee / AP

Дело было передано в ФБР, так как ЦРУ не имело права производить аресты. ФБР начало слежку за Эймсом в мае 1993 года, чтобы получить доказательства его шпионской деятельности. 21 февраля 1994 года Олдрича и его жену Розарио Эймс, которой было известно о деятельности мужа, арестовали. Розарио была приговорена к 63 месяцам тюрьмы за участие в преступном сговоре с целью шпионажа и уклонение от уплаты налогов. Олдрич Эймс был приговорен к пожизненному заключению без возможности помилования. В настоящее время заключенный под номером 40087-083 продолжает отбывать наказание в тюрьме города Терре-Хот, штат Индиана.

В 2012 году была опубликована книга «Круг предательства. Отчет ЦРУ о предателе Олдриче Эймсе и людях, которых он предал», написанная Сандрой Граймс и ее коллегой по группе, занимавшейся поиском крота, Жанной Вертефей.

Сандра Граймс умерла 25 июля 2025 года от осложнений болезни Альцгеймера.