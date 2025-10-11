Леди особой токсичности

13 октября исполняется 100 лет со дня рождения Маргарет Тэтчер. Широко известно, что она — первая женщина на посту премьер-министра Британии. Куда меньше знают о том, что ее менторами были нобелевская лауреатка и всемирно известный актер. “Ъ” изучил историю баронессы Тэтчер и нашел еще несколько фактов, которые посчитал не слишком известными, но достаточно важными, чтобы ими поделиться.

Британский писатель и актер Стивен Фрай в одном из своих эссе для газеты The Daily Telegraph писал, что есть один совершенно беспроигрышный способ заставить всех прочесть газетную статью — начать ее словами «Маргарет Тэтчер». Сэр Стивен не входит в число поклонников баронессы Тэтчер, а потому его не стоит винить в пристрастности. Он просто констатирует факт. О достижениях Маргарет Тэтчер, безотносительно знака «плюс» или «минус», известно всем, ну или большинству. Приватизация. Разгром профсоюзов. Кровавая победа над ирландским терроризмом. Война с Аргентиной и помощь Рональду Рейгану в его усилиях по развалу СССР. Но Маргарет Тэтчер не только успешный государственный деятель. Она еще и ученый, и весьма неуверенный в себе политик, и хранительница семейного очага.

Тэтчер и мягкое мороженое

Маргарет Хильда Тэтчер (тогда еще — Робертс) по образованию химик, специализация — производство продуктов питания. Свой диплом она получила в Оксфорде. Ее наставником в университете была Дороти Ходжкин, величайшая ученый-химик и лауреат Нобелевской премии. Считается, что Тэтчер была весьма посредственным ученым, однако Ходжкин думала иначе. Она отдавала должное дочери лавочника из городка Грантем в Линкольншире с населением 30 тыс. человек, сумевшей пробиться в Оксфорд и первой в семье получить университетский диплом. Добрые отношения между Ходжкин и Тэтчер продлятся всю жизнь, хотя они придерживались противоположных политических взглядов.

Фото: Chris Ware / Keystone Features / Getty Images

Что же до научной карьеры Тэтчер, то она была не очень долгой. Маргарет получила диплом в 1947 году, вышла замуж в 1951-м и забросила науку, занявшись политикой и юриспруденцией. Вершиной химических изысканий будущего премьера стали работы по созданию мягкого мороженого для компании J Lyons. Задача была не столько в том, чтобы придумать новый десерт,— мягкое мороженое уже существовало. А в том, чтобы, сохранив текстуру, еще больше насытить его кислородом. Это заметно снизило бы издержки при его производстве.

Новое мороженое появилось. Многие специалисты заявили, что ее участие в работах сильно преувеличено, а то и вовсе выдумано. Тем не менее Тэтчер остается единственным британским премьером в стране — членом Королевского общества (аналога академии наук).

Фото: Palomar Pictures International

Тэтчер и театр

Маргарет не стала бы премьер-министром и не была бы столь умелой переговорщицей, если бы не великий английский актер Лоуренс Оливье. Он был членом Консервативной партии и даже написал ей поздравительное письмо после победы на выборах 1979 года. Однако их отношения были глубже обмена письмами. У Тэтчер от рождения был довольно неприятный голос. И многие участники ее предвыборной кампании были уверены, что голос этот будет отвращать от нее избирателей. Ее главный советник был знаком с Оливье и поделился с ним своими опасениями. Тот посоветовал своего преподавателя сценической речи. После шестинедельной учебной сессии Тэтчер заговорила чуть ниже, тон ее стал более уверенным и даже убедительным. Это помогло и в ее предвыборной кампании, и играло важную роль и позже, во время ее пребывания на посту премьер-министра. За работу преподаватель получил £37,80.

И это не было первым случаем, когда Оливье помог Тэтчер. Первый датируется еще 1971-м. Тэтчер в то время была министром образования и науки. В какой-то момент она решила, что ей нужно что-то сделать со своими навыками общения с людьми, и Оливье дал ей пять уроков мастерства. В январе 2005 года на Radio 4 в Британии вышла радиопьеса «Когда Ларри встретил Мэгги», как раз посвященная этой истории.

Начало политической карьеры Тэтчер было слабым, и мир мог никогда не услышать о «Железной Леди».

Впервые Маргарет, тогда еще Робертс, выставила свою кандидатуру в парламент в 1950 году. Казалось, все было на ее стороне. Она не очень хорошо говорила, но была молода и симпатична, да еще и оказалась единственно женщиной-кандидатом в округе. Она проиграла. Через год прошли внеочередные выборы, и она снова проиграла — в том же округе тому же кандидату-лейбористу. На любом другом политике после второго поражения поставили бы крест. И так почти случилось. Следующие несколько лет Маргарет занималась чем угодно, только не политикой. Именно тогда она вышла замуж за преуспевающего бизнесмена Дениса Тэтчера, сменила фамилию, родила близнецов — Марка и Кэрол, получила диплом юриста. И только после этого вернулась в политику. Она победила на выборах 1959 года в лондонском округе Финчли, который она будет представлять потом всю жизнь.

Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images

Тэтчер и дети

Что бы ни говорили во всем остальном мире, но в Британии Маргарет Тэтчер известна как «Тэтчер — похитительница молока». А все потому, что в 1970 году консерваторы пришли к власти и Тэтчер назначили министром образования и науки. И первым ее делом на этом поприще стало сокращение расходов министерства. Она подошла к вопросу с точки зрения ученого. Она отказалась сокращать расходы, связанные с основной — образовательной — деятельностью школ. И занялась сокращением прочих трат. Под нож попала и введенная еще Черчиллем норма, обеспечивавшая учащихся младшей школы бесплатным молоком. Поднялся грандиозный скандал. Напрасно Тэтчер говорила, что отмена субсидий не означает, что дети перестанут получать молоко, просто школам придется за него платить. Напрасно она объясняла, что она лишь продолжает то, что начали лейбористы до нее, отменив бесплатное молоко для старших школьников. Напрасно она напоминала, что совсем маленькие дети, до семи лет, будут получать молоко бесплатно безотносительно, учатся они в школе или нет. В оппозиционных газетах, а потом и в глаза в парламенте ее начали называть «Thatcher the Milk Snatcher» («Тэтчер — похитительница молока»).

Фото: Ian Showell / Keystone / Hulton Archive / Getty Images

В 1976 году, когда Тэтчер была избрана лидером Консервативной партии, в материале об этом, опубликованном в советской газете «Красная звезда», ее назвали «Железной дамой». Публикацию обнаружил московский корреспондент The Times и рассказал об этом своим читателям. «Железную даму» он перевел как Iron Lady. И уже это прозвище закрепилось за ней по всему миру.

Кстати, в самой Британии новое прозвище, в отличие от старого, не прижилось — слишком необидное, даже наоборот. Сказалась, видимо, особенная нелюбовь к ней уж очень большого круга людей. В это круг, говорят, входила и королева Елизавета, которая по иронии судьбы назначила ее премьер-министром. Впрочем, на людях этого не было видно. Более того, обе дамы из кожи вон лезли, чтобы доказать, что их отношения прекрасны. К примеру, как-то камеры зафиксировали шуточную пикировку Елизаветы и ее премьер-министра. Якобы королеве не понравился книксен, который сделала Тэтчер при встрече, и она сама, едва сдерживаясь, чтобы не засмеяться, показала, как дамы должны приветствовать свою королеву.

Фото: John Lamb / Fairfax Media / Getty Images

Тэтчер и гендер

В 1979 году, вскоре после вступления в должность премьер-министра, Маргарет Тэтчер получила необычное предложение от правительства Японии. В Токио Тэтчер должна была прибыть на саммит G7. Не очень понимая, что делать с первой женщиной—участницей саммита «семерки» и как ее принимать, японцы предложили ей 20 женщин-каратисток в качестве телохранительниц. Тэтчер быстро и не слишком церемонясь, объяснила принимающей стороне, что они сглупили. «Если бы другим главам делегаций было предложено по 20 джентльменов-каратистов, то премьер-министр не имела бы никаких возражений. Однако она не хочет, чтобы ее как-то выделяли. В ее охране в прошлом и будущем не было и не будет офицеров-женщин»,— говорилось в ответе японцам. Отдельно вопрос был поднят и на встрече министра по делам кабинета Британии с его японским коллегой. «(Министр.— “Ъ”) заявил, что госпожа Тэтчер примет участие в саммите в качестве премьер-министра, а не женщины».

Тэтчер, как говорят многие, кто ее знал, несколько тяготилась тем, что на нее смотрят в первую очередь как на женщину.

В интервью задолго до вступления на премьерскую должность Тэтчер заметила, что не верит в то, что женщина когда-нибудь станет премьер-министром Британии. А после того как она сама доказала собственную неправоту, ее начали обвинять в том, что она слишком легко соглашается на силовые варианты решения проблем лишь потому, что боится прослыть слабой. Так было во время подавления забастовки шахтеров и выступлений противников размещения в стране американского ядерного оружия. Лично Тэтчер приняла решение применить силу, после того как группа террористов захватила иранское посольство в Лондоне. Посольство штурмовал военный спецназ. Наконец, Тэтчер едва ли не лично приняла решение о начале операции против Аргентины, которая в 1982 году захватила британские Фолклендские острова.

Фото: Chris Ridley / Radio Times / Getty Images

Тэтчер и кухня

Пока Маргарет Тэтчер жила на Даунинг-стрит, 10, там не было повара. Она сама каждый вечер готовила для своего мужа Дениса. А если кто-то из членов кабинета задерживался у нее до вечера, то и для них. Говорят, даже иностранные гости часто удостаивались чести отведать что-то из ее сковородки.

Тэтчер предпочитала то, что принято считать настоящими английскими блюдами — разного рода пироги с начинкой, рагу, тушеное мясо. С завтраком она заморачивалась меньше, предпочитая грейпфрут и пару яиц.

Надо сказать, что премьер-министр любила принимать журналистов на кухне и с удовольствием там фотографировалась. А однажды ее кухня попала в кино.

В одном из фильмов бондианы — «Только для ваших глаз», вышедшем в 1981 году, британский премьер-министр — женщина показана в собственной кухне на Даунинг-стрит. А еще она (видимо, ностальгируя по прошлому ученого-изобретателя продуктов питания) очень любила экспериментировать на кухне. Как говорили ее знакомые, она вполне могла смешивать ингредиенты, которые по всем законам кулинарии не могли быть соединены, и даже получалось неплохо. А еще как химик, работавший в пищевой промышленности, она с уважением относилась к консервам. На одной из фотографий из ее настоящей кухни видны банки с консервированной фасолью, тушенкой и фруктами в сиропе.

К тому времени, как Маргарет и Денис Тэтчеры переехали на Даунинг-стрит, их дети уже выросли и жили отдельно. Маргарет души не чаяла в сыне и была, кажется, до конца жизни как девчонка влюблена в собственного мужа. А вот с дочерью Кэрол она держала дистанцию. Однако, как вспоминали слуги баронессы Тэтчер уже на закате ее жизни, только Кэрол часто приезжала проведать мать (Денис умер в 2003 году), а Марк появлялся в доме Тэтчер редко и держался очень тихо и отстраненно.

А еще помощники Тэтчер вспоминали, что ее вынужденный уход с поста премьер-министра (она потеряла должность в результате «дворцового переворота», когда боссы консерваторов сместили ее с поста лидера партии, что автоматически означало и отставку с должности премьер-министра) буквально вышиб ее из колеи. Более того, оказалось, что она, прекрасно ориентировавшаяся на кухне, совершенно не умела делать другие обычные дела. Она не понимала, как звонить по телефону, поскольку десятилетия просто снимала трубку и начинала разговор, или отправить факс.

Фото: PA Images / Getty Images

Тэтчер и праздник

Едва ли не единственное место, где Маргарет Тэтчер не просто любят, а боготворят,— Фолклендские острова. Там ежегодно отмечают особый праздник — День Маргарет Тэтчер. Оно и понятно. Фолкленды слишком далеки от Британии, чтобы их жители как-то сильно переживали по поводу тех проблем, которые британцы связывают с Тэтчер. Забастовки, приватизация, подушный налог — все это для островитян пустой звук. Зато никто из них не забыл, что, кажется, только благодаря ей они сейчас не живут под властью аргентинцев. Долгое время Аргентина оспаривала принадлежность Фолклендов. Когда же в стране случился чудовищный экономический кризис, заставивший зашататься стулья под правящей хунтой, военные придумали укрепить свои позиции маленькой победоносной войной. 2 апреля 1982 года аргентинские войска высадились на острова и оккупировали их. Расчет был простым и казался беспроигрышным. Фолкленды расположены в 500 км от Аргентины и почти в 13 тыс. км от Британии. Метрополия не станет портить отношения с Аргентиной и США (доктрину Монро никто не отменял), чтобы вернуть себе немного земли, о которой многие британцы даже не знают.

Однако Тэтчер решила иначе. По ее распоряжению была собрана настоящая армада, отправившаяся в Южную Атлантику на освобождение островов.

Одновременно Тэтчер договорилась с военным диктатором Чили Аугусто Пиночетом, который разрешил британским самолетам использовать свои военно-воздушные базы (военные Чили и Аргентины никогда не ладили). Конфликт длился чуть больше двух месяцев. С обеих сторон погибли около 1 тыс. человек, более 2 тыс. были ранены.

Острова были окончательно освобождены в июне 1982 года. С тех пор тут отмечают два праздника — День освобождения (14 июня) и День Маргарет Тэтчер (10 января). Дата выбрана не случайно: в этот день в 1983 году Маргарет Тэтчер совершила свою первую и единственную поездку на острова. Тогда же она клятвенно заверила островитян, что их право на самоопределение будет всячески защищаться.

В самой Британии освобождение Фолклендов приветствовали, но народным праздником это событие не стало.

Через восемь с небольшим лет ее отправят в отставку ее же подчиненные, а премьер-министром станет Джон Мейджор. Она проживет еще почти 23 года и умрет в Лондоне, в отеле «Ритц» 8 апреля 2013 года в возрасте 87 лет. Наблюдатели отметят, что она — не просто человек, дольше всех занимавший пост премьер-министра страны. Ее похороны прошли в соборе Святого Павла с военными почестями. На похоронах присутствовали королева Елизавета и принц Филипп. После кремации ее прах захоронили в Королевской больнице в Челси рядом с прахом ее мужа.

Вячеслав Белаш