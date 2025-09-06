Красная Пискля и тайный информатор

В сентябре 1975 года жизнь американского лидера Джеральда Форда дважды была в опасности. Оба раза его пытались застрелить женщины — Линетт Фромм и Сара Джейн Мур. Полвека спустя обе живы и на свободе.

Текст: Алексей Алексеев

Не выстрелил

5 сентября 1975 года президент США Джеральд Форд выступил с речью в Капитолии штата Калифорния в городе Сакраменто. После выступления он вышел в парк, где его поджидала большая толпа.

То, что случилось потом, местная газета The Sacramento Bee, описывала так: «Президент Джеральд Р. Форд сегодня чудом избежал покушения в парке рядом с Капитолием, когда молодая женщина, последовательница серийного убийцы Чарльза Мэнсона, вытащила заряженный пистолет и направила его в сторону испуганного главы исполнительной власти. Агент Секретной службы выбил оружие у женщины, которая стояла всего в двух футах (61 см.— “Ъ”) от президента, и оттолкнул ее. Выстрелов не было, и никто, включая президента, не пострадал, хотя Форд заметно вздрогнул, когда увидел пистолет».

Агент Ларри Буэндорф, выбивший пистолет, прижал женщину к земле. Она выкрикивала (видимо, имея в виду президента): «Он не слуга народа! Он не слуга народа!» Свидетельница случившегося заявляла, что слышала щелчок, после чего женщина с пистолетом сказала: «Он не выстрелил, ребята. Он не выстрелил».

На импровизированной пресс-конференции после инцидента президент Форд поблагодарил агентов Секретной службы за превосходную работу.

Прокуратура США сообщила, что патронник автоматического пистолета калибра .45 (11,43x23 мм) был пуст, а в обойме оказалось четыре патрона. Агенты Секретной службы утверждали, что женщина нажала на спусковой крючок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Агенты Секретной службы надевают наручники на Линетт Фромм Фото: File / AP Линетт Фромм в полицейской машине после попытки покушения на президента США Джеральда Форда Фото: File / AP Президента Форда эвакуируют с места покушения Фото: Gerald R. Ford Presidential Museum Пистолет, из которого Линетт Фромм хотела застрелить президента Фото: Gerald R. Ford Presidential Museum Следующая фотография 1 / 4 Агенты Секретной службы надевают наручники на Линетт Фромм Фото: File / AP Линетт Фромм в полицейской машине после попытки покушения на президента США Джеральда Форда Фото: File / AP Президента Форда эвакуируют с места покушения Фото: Gerald R. Ford Presidential Museum Пистолет, из которого Линетт Фромм хотела застрелить президента Фото: Gerald R. Ford Presidential Museum

Х на лбу

Имя пытавшейся 5 сентября 1975 года застрелить президента — Линетт Элис Фромм. Близкие приятели называли ее Писклей (Squeaky). Она была членом банды (секты, «Семьи») Чарльза Мэнсона. Прозвище ей дал Джордж Спан, владелец ранчо, на котором жили члены «Семьи».

В момент покушения на президента Линетт было 26 лет. В 15 лет она начала употреблять алкоголь и наркотики. Когда ей было 19, она бросила колледж, а родители выгнали ее из дома. С бездомной Линетт случайно познакомился недавно вышедший из тюрьмы Чарльз Мэнсон.

Ей был 21 год, когда начался суд над Мэнсоном и несколькими членами его банды, убившими актрису Шэрон Тейт и ее знакомых. Оставшиеся на свободе сторонники Мэнсона, в том числе Пискля, устроили палаточный лагерь у здания суда. Мэнсон и еще трое подсудимых вырезали у себя на лбу букву «Х». Пискля и оставшиеся на свободе члены «Семьи» последовали их примеру.

В возрасте 24 лет она провела два с половиной месяца под арестом по подозрению в причастности к убийству, но суд освободил ее в связи с отсутствием доказательств. После освобождения Линетт съехалась с Сандрой Гуд (также членом «Семьи»). Они приняли новое учение, разработанное Чарльзом Мэнсоном, и стали «монахинями» созданного им Ордена радуги. «Монахиням» запрещалось заниматься сексом, смотреть жестокие фильмы. Мэнсон дал подругам новые имена. Гуд стала Синей, поскольку у нее были голубые глаза. Пискля стала Красной, или Рыжей (Red). Не только из-за рыжих волос, но и потому , что боролась за спасение секвой от уничтожения (по-английски это дерево называется «redwood», то есть красное/рыжее). Синяя и Красная должны были носить напоминающую монашеское облачение длинную одежду с капюшоном того цвета, который соответствовал имени.

Синяя и Красная организовали Международный народный суд возмездия. И от его имени начали рассылать руководителям крупных корпораций, обвиняемых в загрязнении окружающей среды, письма с угрозами убийством. Такие письма получили 170 топ-менеджеров.

В 1973 году Линетт Фромм исполнилось 25. В тот год она начала писать огромную книгу о «Семье». В работе принимали участие и другие последователи Мэнсона. Но по совету отбывавшего срок за убийство члена «Семьи» Стивена «Клема» Грогана Фромм отказалась от публикации. Гроган считал, что в работе содержится много свидетельств против них самих. Книга «Рефлексия: рассказ Линетт Фромм о ее жизни с Чарльзом Мэнсоном. 1967–1969» увидела свет только в 2018 году.

В парк рядом с Капитолием штата Калифорния в Сакраменто Красная пришла в кроваво-красном платье, похожем на монашеское одеяние.

Яблоком в прокурора

После ареста Линетт Фромм был установлен залог в размере $1 млн. Позже он был уменьшен до $350 тыс. Но сумма не была внесена, и Фромм осталась под арестом. На предварительных слушаниях обвиняемая появилась в красном платье, похожем на то, в котором была в момент ареста. Она не стала говорить о своей виновности или невиновности, а вместо этого сделала неожиданное заявление: «Армия молодых людей и детей пытается рубить секвойи. Мы хотим спасти секвойи. Рубить секвойи — все равно что отрезать свои руки и ноги». Несмотря на предупреждение судьи, Фромм продолжала: «Пистолет направлен на цель, ваша честь. Пистолет направлен. Выстрелит он или нет — зависит от вас». После этого Фромм по требованию судьи вывели из зала.

На суде Линетт Фромм взялась защищать себя сама, ей помогал назначенный государством адвокат. Фромм подала ходатайство о вызове в суд в качестве свидетеля президента США Джеральда Форда. Ходатайство было исполнено частично: суду была передана видеозапись показаний президента.

Отбор присяжных начался 4 ноября 1975 года. Фромм появилась в зале суда в темно-зеленом брючном костюме. Перемену гардероба она объяснила так: «Моя семья судит меня. Вот почему я сегодня сняла свою робу. Она принадлежит моей семье».

Через 15 минут после начала заседания Фромм встала и обратилась к судье: «Ваша честь, эти люди не могут судить меня. Они могут судить только себя». Позже она попросила исключить из состава жюри двух присяжных, которые в ходе опроса признали, что охотились — на оленей и фазанов.

Фромм заявила, что не будет оспаривать выдвинутые против нее обвинения, но не стала признавать или отрицать свою виновность. Защиту она строила на том, что не имела умысла убивать президента, а направила на него пистолет, чтобы привлечь внимание к проблеме защиты окружающей среды.

На первом судебном заседании, после того как был завершен отбор присяжных, Фромм заявила, что не согласна предстать перед судом, если Чарльзу Мэнсону и другим осужденным вместе с ним членам «Семьи» не будет гарантировано справедливое судебное разбирательство. Судья приказал вывести ее из зала. Когда судебный пристав подошел к ней, чтобы исполнить это распоряжение, Фромм крикнула, что признает себя виновной.

За дальнейшим ходом процесса Линетт Фромм должна была наблюдать по телевизору, установленному в соседней с залом суда комнате. Она отказалась смотреть на экран. На следующем заседании судья разрешил ей присутствовать — при условии, что она будет хорошо себя вести. Линетт отказалась.

В ходе следствия выяснилось, что владельцем пистолета, который Фромм направила на президента, был 66-летний Гарольд Боро. На суде Боро заявил, что Фромм взяла пистолет без разрешения.

26 ноября присяжные признали Линетт Фромм виновной в умышленном покушении на жизнь президента. 17 декабря она была приговорена к пожизненному заключению с возможностью подать прошение о досрочном освобождении через 15 лет. В ходе последнего судебного заседания Фромм бросила в прокурора Дуэйна Киса яблоко, которое принесла с собой, и сбила с него очки. Это произошло, когда Кис заявил, что Фромм продемонстрировала: она «без колебаний может в любой момент прибегнуть к насилию». Судья Томас Макбрайд пригрозил, что, если подобное повторится, он прикажет привязать Фромм к креслу-каталке и заткнуть ей рот кляпом.

Зачитывая приговор, судья обратился к Фромм. И сказал, что единственный способ предотвратить совершение новых преступлений — «отделить вас от общества, как вы себя уже отделили, о чем свидетельствует "Х" у вас на лбу».

Она в ответ крикнула судье: «Ты дурак! Я просто пытаюсь спасти ваши жизни». Линетт Фромм продолжала кричать, пока пристав выводил ее из зала: «Прекрати меня толкать! Вы звери!»

Первоначально Фромм отбывала срок в федеральной тюрьме в городе Дублин, штат Калифорния, откуда в 1979 году была переведена после нападения на Жюльен Бушич, хорватскую националистку, приговоренную к пожизненному заключению за участие в угоне самолета. Фромм ударила ее рукояткой молотка. При этом она кричала: «Ты, белая богатая сучка из среднего класса, недостойна того, чтобы жить!» Дополнительных обвинений в связи с нападением против Фромм выдвинуто не было.

23 декабря 1987 года Фромм сбежала из федеральной тюрьмы в городе Олдерсон, штат Западная Виргиния. Предположительно, у нее было два мотива для побега — оказаться ближе к Чарльзу Мэнсону, отбывавшему срок в Калифорнии, или отомстить судье Макбрайду. 25 декабря ее поймали. Судья Макбрайд заявил, что для него это — «лучший рождественский подарок».

В августе 2009 года Фромм вышла на свободу из федеральной тюрьмы Карсуэлл в Форт-Уэрте, штат Техас, в которой отбывают наказание женщины, нуждающиеся в медицинской помощи (в том числе психиатрической). В 2019-м газета The New York Post сообщала, что Фромм живет в городке Марси, штат Нью-Йорк, с мужчиной по имени Роберт Вальднер. Они познакомились по переписке, когда оба отбывали срок. Вальднер был осужден за убийство мужа своей сестры. Он большой поклонник Чарльза Мэнсона, при этом работает в городской тюрьме. Пара живет в доме, украшенном человеческими черепами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Отель Westin St. Francis в Сан-Франциско (до 1981 года в названии отеля не было слова «Westin») часто принимал президентов США и глав государств и правительств других стран. 22 сентября 1975 года рядом с отелем было совершено покушение на президента США Джеральда Форда Фото: Eric Risberg / AP Президент Форд пытается укрыться за своим лимузином после прозвучавших выстрелов Фото: AP Сару Джейн Мур доставляют из тюрьмы в суд Фото: UPI / Bettmann Archive / Getty Images Покушавшаяся в 1975 году на президента Форда Сара Джейн Мур смотрит телерепортаж о покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа. Фото 2024 года Фото: Nashville Public Media Следующая фотография 1 / 4 Отель Westin St. Francis в Сан-Франциско (до 1981 года в названии отеля не было слова «Westin») часто принимал президентов США и глав государств и правительств других стран. 22 сентября 1975 года рядом с отелем было совершено покушение на президента США Джеральда Форда Фото: Eric Risberg / AP Президент Форд пытается укрыться за своим лимузином после прозвучавших выстрелов Фото: AP Сару Джейн Мур доставляют из тюрьмы в суд Фото: UPI / Bettmann Archive / Getty Images Покушавшаяся в 1975 году на президента Форда Сара Джейн Мур смотрит телерепортаж о покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа. Фото 2024 года Фото: Nashville Public Media

Не представляла интереса

21 сентября 1975 года 45-летняя мать-одиночка Сара Джейн Мур вышла из дома 565 по улице Герреро в Сан-Франциско. В одной из квартир этого дома Мур проживала вместе с девятилетним сыном Фредом. Ее остановила полиция. Кто-то сообщил властям, что Мур скрытно носит оружие. Сообщение анонимного доброжелателя подтвердилось. Полицейские конфисковали револьвер Charter Arms калибра .44, лежавший у нее в сумочке, и более 100 патронов из ее машины. Мур обратилась к полицейским с необычной просьбой — взять ее под арест. Она сообщила, что уже некоторое время является «частью протестного движения» и может начать «тестировать систему». Задерживать ее не стали: она совершила административное правонарушение, а не уголовное преступление. Женщине выписали повестку, чтобы она явилась в суд 8 октября. Забегая вперед — в суд Мур не пришла по независящим от нее причинам.

Хотя она осталась на свободе, полиция сообщила о ней и ее заявлении о «тестировании системы» в Секретную службу США. Агенты Секретной службы оперативно допросили Мур. Но ее не стали задерживать и не установили за ней наблюдение, решив, что она не представляет интереса.

В день, когда ее допрашивали, президент США Джеральд Форд должен был открыть новый корпус юридического факультета Стэнфордского университета. Мур собиралась поехать в Стэнфорд и убить его, но общение с полицией и Секретной службой нарушило ее планы.

22 сентября президент Форд выступал в отеле St. Francis в Сан-Франциско на заседании Совета по международным делам — некоммерческой организации.

В 09:15 утра Сара Джейн Мур приехала к коллекционеру оружия Марку Фернвуду, у которого за две недели до этого купила пистолет, впоследствии конфискованный полицией, и приобрела у него еще один — Smith & Wesson калибра .38 (9х29 мм).

Около полудня корреспондент газеты The San Francisco Examiner Кэрол Погаш, проходя мимо отеля, увидела Мур. Они были знакомы по совместной работе в благотворительной программе по раздаче еды нуждающимся — PIN (People in Need), которую организовал Рэндольф Херст после похищения его дочери Патрисии Херст. Мур пришла в программу как волонтер, но со временем заняла одну из главных оплачиваемых должностей — бухгалтера. Погаш и Мур немного поболтали. Мур рассказала, что ее допрашивали агенты Секретной службы и полиция. Как она предположила, видимо, из-за участия в организации демонстрации против назначения Нельсона Рокфеллера на должность вице-президента США.

Журналистка ушла, а Сара Джейн Мур осталась стоять у отеля. Она боялась, что президент Форд не появится на улице до того времени, когда ей нужно будет ехать забирать сына из школы.

В 15:25 президент Форд вышел из отеля St. Francis. Мур достала купленный утром пистолет и открыла стрельбу.

Первый выстрел был сделан с расстояния около 40 футов (12,2 метра.— “Ъ”). Сара Джейн Мур промахнулась. Жизнь президента спас бывший морской пехотинец, инвалид войны во Вьетнаме Оливер Сиппл. Он прыгнул на Мур и схватил ее за руку в тот момент, когда она стреляла во второй раз. Пуля изменила траекторию и уже после рикошета на излете попала в пах водителю такси Джону Людвигу. К счастью для шофера, он не получил серьезных травм — только здоровенный синяк.

В ходе предварительного следствия по делу о покушении на президента выяснилась интересная подробность — Мур была информатором ФБР, полиции Сан-Франциско, Бюро алкоголя, табака и огнестрельного оружия (Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms, ATF; в настоящее время называется Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, но аббревиатура ATF продолжает использоваться).

Тот же Олдерсон, тот же Дублин

Мур был назначен залог в размере $350 тыс. До суда она оставалась в тюрьме и проводила время за чтением детективов Агаты Кристи и изучением работ Владимира Ленина. По ее утверждению, читать сочинения Ленина было тяжело, работы Мао воспринимались гораздо легче. Некоторое время Мур работала в тюремной мастерской, шила пижамы, но потом ее швейная машинка сломалась.

Несколько психиатрических экспертиз показали, что она вменяема и отдавала себе отчет в том, что делает, когда стреляла в президента. Сара Джейн Мур первоначально пыталась утверждать обратное, но затем признала, что не является «душевнобольной в юридическом и медицинском смысле».

На предварительных слушаниях Мур выступила с политическим заявлением: «Я только хочу сказать, что никому не были предъявлены обвинения, никто не предстал перед судом за попытки покушения на Кастро, Альенде, Лумумбу или других иностранных лидеров, ни за настоящие убийства в этой стране Фреда Хэмптона, Джорджа Джексона и заключенных тюрьмы "Аттика", я назвала лишь нескольких товарищей, преднамеренно убитых полицией».

Сара Джейн Мур признала свою вину. 15 января 1976 года она была приговорена к пожизненному заключению. Первоначально отбывала наказание в следственном изоляторе в Сан-Диего, Калифорния. В апреле 1977 года подала прошение о том, чтобы суд отменил ее признание вины и вынесенный ей приговор. Ей было отказано.

В июле 1977 года Сару Джейн Мур перевели в тюрьму в Олдерсоне, штат Западная Виргиния. 5 февраля 1979 года она вместе с Марлен Мартино, осужденной за сговор с целью совершения заказного убийства военнослужащего, устроила побег. От Олдерсона до города Льюисбург они доехали на попутной машине. Водитель что-то заподозрил и сообщил в полицию. Беглянки были пойманы примерно через четыре часа, после того как покинули тюрьму.

Впоследствии Мур отбывала наказание в тюрьме города Дублин, штат Калифорния, откуда была освобождена условно-досрочно 31 декабря 2007 года.

В феврале 2019-го Мур вернулась в тюрьму — за нарушение условий условно-досрочного освобождения: в январе она полетела в Израиль, не известив об этом своего офицера по надзору. На этот раз в заключении она пробыла около шести месяцев. В настоящее время Сара Джейн Мур живет в штате Теннесси.