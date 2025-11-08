Крашеная с редкой фамилией
От засекреченной «королевы пыток» до коуча
В нынешнем году исполняется 60 лет бывшей высокопоставленной сотруднице Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Альфреде Фрэнсис Шойер, урожденной Биковски. Даты ее рождения в открытых источниках нет. Американская спецслужба много лет не разрешала СМИ публиковать даже имя сотрудницы. В период работы в ЦРУ Биковски непрофессионально обошлась с информацией, которая могла бы предотвратить теракт 11 сентября 2001 года. Она же активно участвовала в пытках подозреваемых в терроризме, в том числе как минимум одного невиновного, лгала на слушаниях в Конгрессе США. Все это не помешало ей сделать карьеру. А выйдя на пенсию в 2021 году, Альфреда Шойер освоила новую профессию — коуча.
В ЦРУ Альфреда Биковски специализировалась на поисках Усамы бин Ладена и пытках. Сейчас она помогает американским женщинам стать лучше
Станция имени сына и пасынка
Большая часть сведений о карьере Альфреды Биковски в Центральном разведывательном управлении — из интервью, которое она дала агентству Reuters в 2022 году.
По словам Альфреды, ей предложили работать в ЦРУ в 1988-м, когда она училась в аспирантуре Школы права и дипломатии Университета Тафтса. В ЦРУ ее позвал Дуэйн «Дьюи» Кларридж, первый директор созданного в 1986 году Центра по борьбе с терроризмом (в ноябре 1991-го он был признан виновным в даче ложных показаний по делу «Иран-контрас» и помилован президентом США Джорджем Бушем-старшим до завершения судебного процесса).
После стажировки в 1990 году Биковски стала штатным сотрудником ЦРУ. Первоначально, по ее словам, Альфреда занималась группировками, которые спонсируют государства, такими как «Хезболла». Согласно другим источникам, первоначально она была аналитиком-советологом.
В январе 1996 года в структуре Центра по борьбе с терроризмом ЦРУ (Counterterrorism Center, CTC; с 2015 года — Центр миссии по борьбе с терроризмом) было создано подразделение нового типа. Оно было организовано по образцу зарубежных резидентур, но при этом базировалось в США и занималось одной конкретной проблемой — разработкой Осамы бен Ладена. Первым начальником подразделения стал аналитик Майкл Шойер, руководивший до этого направлением борьбы с исламским экстремизмом. Именно он предложил, чтобы подразделение занялось бен Ладеном.
Подразделение получило кодовое название «Станция Алек» (Alec Station). По утверждению сотрудника Разведывательного управления Министерства обороны США Энтони Шеффера, название было дано в честь сына Шойера, которого зовут Алек. Кроме сотрудников ЦРУ в работе «Станции Алек» принимали участие прикомандированные к ней сотрудники ФБР, военной разведки, других спецслужб.
В 1999 году сотрудницей «Станции Алек» стала Альфреда Фрэнсис Биковски. По ее словам, это произошло, после того как Майкл Шойер покинул пост руководителя подразделения (известно, что Шойер перестал быть руководителем в 1999 году, но в открытых источниках нет более точной датировки, чтобы понять, какое из двух событий было раньше).
Хотя Шойер перестал быть начальником, с сентября 2001 года по ноябрь 2004-го он занимал должность специального советника начальника «Станции Алек».
Что касается Альфреды Биковски, то она со временем доросла до заместителя начальника, а затем — и до начальника «Станции Алек».
Подразделение было расформировано в конце 2005 года. Примерно в это же время Биковски возглавила другое подразделение CTC, занимавшееся проблемой глобального джихада. В некоторых источниках его называют подразделением по борьбе с «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещена в России).
В 2016 году стало известно, что примерно в декабре 2014-го Альфреда Биковски вышла замуж за Майкла Шойера. В телефонных разговорах с журналистом BuzzFeed News Шойер сначала отрицал, что женат на Альфреде, но потом подтвердил этот факт. И отказался отвечать на вопрос о том, состояли ли они в романтических отношениях в те времена, когда он был ее боссом.
В 2021 году Альфреда Шойер вышла в отставку с должности заместителя начальника по операциям, связанным с национальной безопасностью и стратегическими угрозами Центра миссии по борьбе с терроризмом ЦРУ. Учитывая ее послужной список, странно, что отставка была добровольной и не случилась намного раньше.
Утаивание информации
Самые яркие эпизоды в карьере Альфреды Биковски-Шойер датируются 2001 годом.
К «Станции Алек» был прикомандирован агент ФБР Дуг Миллер. Ему удалось узнать, что уроженец Мекки (Саудовская Аравия) Халид аль-Михдар, связанный с «Аль-Каидой» (признана террористической и запрещена в России), имеет многократную визу США.
Миллер подготовил каблограмму, чтобы сообщить об этом своему начальству в ФБР. Сотрудница ЦРУ Майкл Энн Кейси в то время следила за Аль-Михдаром, который должен был встретиться с другими членами «Аль-Каиды» (признана террористической и запрещена в России) в Малайзии. Она приказала Миллеру временно придержать отправку каблограммы. «Временно» превратилось в постоянно. Через несколько часов, после того как она отдала приказ Миллеру, Кейси разослала коллегам из ЦРУ электронное письмо, в котором говорилось, что информацией о визе поделились с ФБР. Два дня спустя она запретила другому прикомандированному к «Станции Алек» агенту ФБР — Марку Россини делиться с его начальством информацией о визе Халида аль-Михдара и о том, что виза США также имеется у путешествующего вместе с ним Навафа аль-Хазми, его земляка. Кейси заявила Россини: «Это не дело ФБР. Когда мы захотим дать им знать, мы дадим им знать. А вы не должны ничего говорить».
Непосредственным руководителем Кейси была заместитель начальника «Станции Алек» Альфреда Фрэнсис Биковски. Марк Россини утверждал, что в ходе расследования комиссией Конгресса США событий 11 сентября Биковски заявляла, что лично доставила копию американской визы Аль-Михдара в штаб-квартиру ФБР. Согласно книге посещений ФБР, это была ложь. Никаких других доказательств того, что информация была доведена до ФБР, также не было обнаружено.
11 сентября 2001 года Халид аль-Михдар и Наваф аль-Хазми приняли участие в захвате самолета Boeing 757-223 авиакомпании American Airlines, выполнявшего рейс AAL77 по маршруту Вашингтон—Лос-Анджелес. Лайнер был направлен на Пентагон.
Если бы ФБР вовремя получило информацию об американской визе Аль-Михдара, возможно, преступление удалось бы предотвратить.
Подробнее тема этой и других ошибок, совершенных ЦРУ, без которых теракт 11 сентября 2001 года мог не осуществиться, раскрыта в вышедшей в 2018 году книге кинодокументалистов Рэя Новосельски и Джона Даффи «The Watchdogs Didn't Bark: The CIA, NSA, and the Crimes of the War on Terror».
Эхо теракта 11 сентября
Выводила на чистую воду
После событий 11 сентября 2001 года численность сотрудников Центра по борьбе с терроризмом была увеличена в четыре раза — с 300 до 1200. За четыре последующих года по подозрению (иногда самому незначительному) в причастности к террористической деятельности было арестовано около 3 тыс. человек.
По отношению к задержанным активно применялись «усиленные методы допроса», «расширенные методы допроса», то есть пытки, в том числе пытки водой, имитирующие утопление.
Поскольку законодательство США запрещает пытки, в отношении подозреваемых в терроризме практиковалась так называемая выдача, или чрезвычайная выдача: их перемещали в тайные тюрьмы ЦРУ в других странах, где можно было пытать, не нарушая американские законы.
Некоторые подробности служебной карьеры Альфреды Биковски в начале 2000-х стали известны после публикации в декабре 2014 года доклада комитета Сената США по разведке, подготовленного по результатам расследования программы ЦРУ по применению пыток к подозреваемым в терроризме.
В докладе Биковски упоминается более 30 раз как активная участница программы применения пыток и яростная пропагандистка метода. При этом ее настоящее имя из доклада вычеркнуто. Ее называют «лучший эксперт по "Аль-Каиде"» (организация признана террористической и запрещена в России), занимающий высокую должность в США, а также именуют заместителем начальника «Станции Алек».
Первым объектом официально санкционированных пыток стал Абу Зубайда, захваченный в Афганистане в 2002 году. Его ошибочно подозревали в том, что он был одной из ключевых фигур в «Аль-Каиде» (признана террористической и запрещена в России).
Биковски вылетела в Таиланд, где допрашивали Абу Зубайду. Те, кто уже участвовал в допросах, сообщили ей, что он не может больше предоставить никакой полезной информации. Но она и еще один сотрудник ЦРУ заявили, что необходимо продолжить допрос, применив «усиленные методы».
В течение 20 дней Абу Зубайда подвергался «усиленным методам допроса» практически круглосуточно. Его пытали водой от двух до четырех раз в день, держали почти голым и запирали то в большом ящике, похожем на гроб, то в маленьком «собачьем вольере».
Впоследствии Биковски говорила об этом так: «Я не буду вдаваться в подробности того, что я видела. Мы считали своим священным долгом докопаться до истины, чтобы спасти жизни других. Все, кого я видела, вели себя предельно профессионально. Это не значит, что мне это доставляло удовольствие».
В 2003 году был арестован один из организаторов теракта 11 сентября 2001 года Халид Шейх Мохаммед. Его допрашивали в тайной тюрьме ЦРУ в Польше.
Биковски хотела, чтобы один из организаторов теракта 11 сентября 2001 года Халид Шейх Мохаммед «возненавидел жизнь»
Альфреда Биковски полетела в Польшу. Из опубликованной в 2009 году книги американской журналистки Джейн Майер «The Dark Side: The Inside Story of How The War on Terror Turned into a Waron American Ideals»: «Несмотря на то что ЦРУ настаивало на профессионализме своей программы допросов, по словам двух хорошо осведомленных источников в агентстве, одна особенно рьяная сотрудница получила выговор за свои действия. После поимки Мохаммеда эта женщина, возглавлявшая в ЦРУ подразделение, занимавшееся "Аль-Каидой" (признана террористической и запрещена в России.— “Ъ”), пришла в такое возбуждение, что за государственный счет полетела в тайную тюрьму, в которой содержался Мохаммед, чтобы лично наблюдать за тем, как его подвергают пытке водой... Коллеги утверждали, что у нее не было законных оснований присутствовать на допросе Мохаммеда».
К Мохаммеду применялась «стоячая депривация сна», 183 раза применялась пытка водой. Биковски в период допросов Мохаммеда отправила кому-то (кому именно — официально не сообщалось) электронное письмо, в котором говорилось, что подозреваемый «возненавидит жизнь». От другого задержанного она получила информацию о чернокожих мусульманах в Афганистане, но неправильно ее поняла — решила, что Мохаммед планировал вербовать для совершения теракта чернокожих американцев в штате Алабама. Под пытками Мохаммеду пришлось признаться в этой выдуманной истории.
Халид-эль-Масри
Другой, как оказалось, ни при чем
В 2003 году гражданин Германии и Ливана арабского происхождения Халед аль-Масри решил съездить в отпуск в Бывшую Югославскую Республику Македония (с 2019 года официальное название страны — Республика Северная Македония). 31 декабря он был задержан македонскими пограничниками, поскольку его имя совпадало (за исключением мелких различий в латинской транслитерации) с именем члена гамбургской ячейки «Аль-Каиды» (признана террористической и запрещена в России), контактировавшего в Германии с участниками теракта 11 сентября 2001 года. Аль-Масри заподозрили в том, что его паспорт гражданина Германии — поддельный. В течение трех недель его допрашивали македонские правоохранители, после чего передали в ЦРУ.
Хотя с самого начала, как впоследствии утверждали многие сотрудники ЦРУ, можно было понять, что задержанный не причастен к терроризму, руководитель «Станции Алек» Альфреда Биковски приняла решение о том, что к Халеду аль-Масри следует применить «чрезвычайную выдачу».
23 января македонские власти его «отпустили», после чего сотрудники ЦРУ немедленно схватили и переправили в тайную тюрьму ЦРУ «Соляная яма» на авиабазе Баграм в Афганистане. Там его содержали без связи с внешним миром в одиночной камере с ведром вместо туалета. Еды давали мало, вода была тухлая.
Аль-Масри избивали, пытали, в том числе, как он утверждал, содомизировали с помощью какого-то предмета.
В марте 2004 года он объявил голодовку, требуя, чтобы с ним обращались по закону или дали ему умереть. Через 27 дней с ним встретился начальник тюрьмы и какой-то сотрудник ЦРУ. Они согласились с тем, что его не должны были арестовать, но и освобождать не стали. Аль-Масри продолжил голодовку и был подвергнут принудительному кормлению. С момента задержания в Македонии он потерял в весе 27 кг.
Только через три месяца после того, как он оказался в тайной тюрьме, специалисты ЦРУ проверили его германский паспорт. Он оказался подлинным. Следовательно, Халеда аль-Масри нужно было освободить.
В апреле 2004 года о неправомерном задержании Аль-Масри сообщили директору ЦРУ Джорджу Тенету. В мае о случившемся были проинформированы власти ФРГ. Посол США в ФРГ попросил министра иностранных дел Германии Отто Шиле не поднимать шума по этому поводу. Халеда аль-Масри вывезли из тюрьмы, тайно переправили в Албанию, а там просто выбросили на дороге. Официальная позиция ЦРУ состояла в том, чтобы отрицать все, что он будет заявлять.
Шум подняла газета The New York Times, первой опубликовавшая в январе 2005 года статью об этой истории. Затем публикации об ошибке ЦРУ появились и в других СМИ. В статье, которая была опубликована в газете The Washington Post, упоминалась необычная прическа и красная помада Альфреды Биковски — опять же без упоминания ее имени. Обвинение в использовании красной помады она впоследствии отрицала.
Халед аль-Масри долго и безуспешно судился с ЦРУ (иск был подан против Джорджа Тенета). Засудить ему удалось только Македонию. В 2012 году Европейский суд по правам человека признал власти этой страны виновными в том, что Аль-Масри был подвергнут пыткам и жестокому обращению в Македонии, и в выдаче его американским властям. Ему была присуждена компенсация в размере €60 тыс.
Проведенное генеральным инспектором ЦРУ расследование показало, что для выдачи Аль-Масри не было оснований.
Но никаких дисциплинарных выводов в отношении Биковски, принявшей неверное решение, сделано не было. Директор ЦРУ Майкл Хейден посчитал, что не следует сдерживать инициативу сотрудников.
В 2011 году агентство Associated Press выпустиломатериал «Сотрудники ЦРУ совершают серьезные ошибки, после чего их повышают в должности», опубликованный многими СМИ. В нем упоминался рыжий цвет волос Альфреды и ее имя. Но не фамилия — ЦРУ сообщило Associated Press, что фамилия слишком редкая, необходимо обеспечить анонимность сотрудницы.
В ходе расследования, проведенного комитетом Сената США по разведке в связи с использованием ЦРУ пыток, Биковски яростно отстаивала необходимость их применения, заявляя: «У меня нет никаких сомнений, что наличие информации, полученной от задержанных, спасло сотни, по консервативной оценке, американских жизней».
Как раскрыли личность Альфреды Биковски
В 2011 году кинодокументалисты Рэй Новосельски и Джон Даффи выпустили документальный аудиоподкаст «Кто такой Рич Бли?». В нем они собирались впервые обнародовать имена двух сотрудников «Станции Алек», причастных к провалу, в результате которого ФБР не получило информацию о двух участниках теракта 11 сентября 2001 года. Новосельски и Даффи обратились к ЦРУ с просьбой об интервью с этими сотрудниками. Они не только получили отказ — представители агентства стали угрожать им судебным преследованием в случае, если имена сотрудников будут раскрыты.
В итоге в подкасте имена были отредактированы, но вебмастер сайта, с которыми они работали, случайно выложил в открытый доступ электронное письмо, в котором были настоящие имена.
Деанонимизации Биковски поспособствовал и материал Associated Press, в котором говорилось о «редкой фамилии». Расследователи изучили официальные публикации Госдепартамента, под крышей которого часто действуют сотрудники ЦРУ, в поисках Альфреды Фрэнсис с редкой фамилией. Узнав о существовании некой Альфреды Фрэнсис Биковски, они стали в разговорах с людьми, имеющими отношение к ЦРУ, говорить о ней как о сотруднице, а затем — как о начальнице «Станции Алек». Никто из собеседников не указал им на ошибку, из чего Новосельски и Даффи сделали вывод, что они правы.
В фильме «Цель номер один» («Zero Dark Thirty»), вышедшем на экраны в 2012 году, главная героиня — Майя, рыжеволосый аналитик Центрального разведывательного управления. Ее играет Джессика Честейн. Майя участвует в операции по поимке Осамы бен Ладена. В фильме есть эпизоды, похожие на эпизоды служебной карьеры Альфреды Биковски. Например, Майя отправляется в секретную тюрьму ЦРУ, чтобы наблюдать за тем, как ее коллега подвергает подозреваемого террориста пытке водой, а затем запирает его в ящике размером чуть больше мини-холодильника, чтобы заставить говорить.
Прототипом Майи из фильма была не только Альфреда Биковски, но и ее подчиненная Майкл Энн Кейси.
После премьеры «Цели номер один» исполняющий обязанности директора ЦРУ Майкл Морелл в электронном письме подчиненным раскритиковал картину. Фильм, писал Морелл, «создает стойкое впечатление, что усиленные методы допроса, которые были частью нашей прежней программы задержаний и допросов, стали ключом к поимке бен Ладена. Это впечатление ложно». Цитаты из письма опубликовала газета The New York Times.
В 2018 году Новосельски и Даффи выпустили уже упоминавшуюся книгу «The Watchdogs Didn't Bark: The CIA, NSA, and the Crimes of the War on Terror», в которой Альфреда Биковски и Майкл Энн Кейси были названы настоящими именами.
На пенсии жизнь только начинается
В 2021-м Альфреда Шойер вышла в отставку, а на следующий год согласилась дать телефонное интервью агентству Reuters. По ее словам, для нее это было первое интервью. Шойер рассказала, что ее не вынуждали уйти из ЦРУ, она ушла по собственному желанию. В ходе интервью она ссылалась на политику ЦРУ, отказываясь обсуждать отдельных сотрудников управления или даже подтверждать факт чьей-то работы в агентстве. Она также не захотела обсуждать отдельные случаи, сообщив, что они засекречены. При этом Альфреда заявила, что пытки водой, упомянутые в правительственных докладах, не являются пытками, настаивала на том, что такие методы могут быть эффективными, и сказала, что любая критика в ее адрес в значительной степени является результатом того, что она шла на риск ради борьбы с терроризмом.
«Я горжусь тем, что не осталась в стороне. Я не прятала голову в песок»,— заявила Шойер.
Прозвище «королева пыток», которое когда-то дал ей еженедельник The New Yorker, называя только ее должность, но не имя, и потом подхваченное другими СМИ, Шойер назвала ложным и карикатурным. На ее взгляд, мужчину-оперативника так не назвали бы.
В период карантинных ограничений из-за пандемии COVID-19 Альфреда Шойер получила сертификат коуча и открыла собственный бизнес — компанию YBeU.
Знакомьтесь с коучем
«Привет! Меня зовут Фреда, я ваш сертифицированный коуч по жизни и лидерству. Я рада, что вы здесь!
Хотите доверять своей интуиции, идти на разумный риск и стать лучшей версией себя? Ведь именно так я провела последние три с лишним десятилетия, будучи старшим офицером по борьбе с терроризмом, наставником и руководителем команд, состоящих преимущественно из женщин, на мужской, ответственной работе, которую я любила».
Таким приветствием встречает посетителей сайт YBeU. Фреда (по сравнению с «Альфреда» звучит более неформально) заявляет, что хочет помочь женщинам стать лучше, целеустремленнее, бесстрашнее, превратиться «в лучшую версию себя» и поменять жизнь в позитивном ключе. Если верить отзывам клиенток, размещенным на сайте, «Фреда — непревзойденный коуч».
Три 50-минутные онлайн-сессии с коучем стоят $397. Более выгодное предложение — шесть сессий за $597. Необязательно тратить деньги сразу. Фреда предлагает будущим клиенткам сначала сделать бесплатный ознакомительный звонок, попытаться понять, что им даст коучинг. Как говорится, попытка — не пытка.