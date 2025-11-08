Крашеная с редкой фамилией

В нынешнем году исполняется 60 лет бывшей высокопоставленной сотруднице Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Альфреде Фрэнсис Шойер, урожденной Биковски. Даты ее рождения в открытых источниках нет. Американская спецслужба много лет не разрешала СМИ публиковать даже имя сотрудницы. В период работы в ЦРУ Биковски непрофессионально обошлась с информацией, которая могла бы предотвратить теракт 11 сентября 2001 года. Она же активно участвовала в пытках подозреваемых в терроризме, в том числе как минимум одного невиновного, лгала на слушаниях в Конгрессе США. Все это не помешало ей сделать карьеру. А выйдя на пенсию в 2021 году, Альфреда Шойер освоила новую профессию — коуча.

Текст: Алексей Алексеев

Станция имени сына и пасынка

Большая часть сведений о карьере Альфреды Биковски в Центральном разведывательном управлении — из интервью, которое она дала агентству Reuters в 2022 году.

По словам Альфреды, ей предложили работать в ЦРУ в 1988-м, когда она училась в аспирантуре Школы права и дипломатии Университета Тафтса. В ЦРУ ее позвал Дуэйн «Дьюи» Кларридж, первый директор созданного в 1986 году Центра по борьбе с терроризмом (в ноябре 1991-го он был признан виновным в даче ложных показаний по делу «Иран-контрас» и помилован президентом США Джорджем Бушем-старшим до завершения судебного процесса).

После стажировки в 1990 году Биковски стала штатным сотрудником ЦРУ. Первоначально, по ее словам, Альфреда занималась группировками, которые спонсируют государства, такими как «Хезболла». Согласно другим источникам, первоначально она была аналитиком-советологом.

В январе 1996 года в структуре Центра по борьбе с терроризмом ЦРУ (Counterterrorism Center, CTC; с 2015 года — Центр миссии по борьбе с терроризмом) было создано подразделение нового типа. Оно было организовано по образцу зарубежных резидентур, но при этом базировалось в США и занималось одной конкретной проблемой — разработкой Осамы бен Ладена. Первым начальником подразделения стал аналитик Майкл Шойер, руководивший до этого направлением борьбы с исламским экстремизмом. Именно он предложил, чтобы подразделение занялось бен Ладеном.

Подразделение получило кодовое название «Станция Алек» (Alec Station). По утверждению сотрудника Разведывательного управления Министерства обороны США Энтони Шеффера, название было дано в честь сына Шойера, которого зовут Алек. Кроме сотрудников ЦРУ в работе «Станции Алек» принимали участие прикомандированные к ней сотрудники ФБР, военной разведки, других спецслужб.

В 1999 году сотрудницей «Станции Алек» стала Альфреда Фрэнсис Биковски. По ее словам, это произошло, после того как Майкл Шойер покинул пост руководителя подразделения (известно, что Шойер перестал быть руководителем в 1999 году, но в открытых источниках нет более точной датировки, чтобы понять, какое из двух событий было раньше).

В ЦРУ Альфреду Шойер позвал Дуэйн Кларридж
Майкл Шойер, муж и бывший шеф Альфреды Шойер (урожденной Биковски)

Хотя Шойер перестал быть начальником, с сентября 2001 года по ноябрь 2004-го он занимал должность специального советника начальника «Станции Алек».

Что касается Альфреды Биковски, то она со временем доросла до заместителя начальника, а затем — и до начальника «Станции Алек».

Подразделение было расформировано в конце 2005 года. Примерно в это же время Биковски возглавила другое подразделение CTC, занимавшееся проблемой глобального джихада. В некоторых источниках его называют подразделением по борьбе с «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещена в России).

В 2016 году стало известно, что примерно в декабре 2014-го Альфреда Биковски вышла замуж за Майкла Шойера. В телефонных разговорах с журналистом BuzzFeed News Шойер сначала отрицал, что женат на Альфреде, но потом подтвердил этот факт. И отказался отвечать на вопрос о том, состояли ли они в романтических отношениях в те времена, когда он был ее боссом.

В 2021 году Альфреда Шойер вышла в отставку с должности заместителя начальника по операциям, связанным с национальной безопасностью и стратегическими угрозами Центра миссии по борьбе с терроризмом ЦРУ. Учитывая ее послужной список, странно, что отставка была добровольной и не случилась намного раньше.

Утаивание информации

Самые яркие эпизоды в карьере Альфреды Биковски-Шойер датируются 2001 годом.

К «Станции Алек» был прикомандирован агент ФБР Дуг Миллер. Ему удалось узнать, что уроженец Мекки (Саудовская Аравия) Халид аль-Михдар, связанный с «Аль-Каидой» (признана террористической и запрещена в России), имеет многократную визу США.

Миллер подготовил каблограмму, чтобы сообщить об этом своему начальству в ФБР. Сотрудница ЦРУ Майкл Энн Кейси в то время следила за Аль-Михдаром, который должен был встретиться с другими членами «Аль-Каиды» (признана террористической и запрещена в России) в Малайзии. Она приказала Миллеру временно придержать отправку каблограммы. «Временно» превратилось в постоянно. Через несколько часов, после того как она отдала приказ Миллеру, Кейси разослала коллегам из ЦРУ электронное письмо, в котором говорилось, что информацией о визе поделились с ФБР. Два дня спустя она запретила другому прикомандированному к «Станции Алек» агенту ФБР — Марку Россини делиться с его начальством информацией о визе Халида аль-Михдара и о том, что виза США также имеется у путешествующего вместе с ним Навафа аль-Хазми, его земляка. Кейси заявила Россини: «Это не дело ФБР. Когда мы захотим дать им знать, мы дадим им знать. А вы не должны ничего говорить».

Халид аль-Михдар
Наваф аль-Хазми

Непосредственным руководителем Кейси была заместитель начальника «Станции Алек» Альфреда Фрэнсис Биковски. Марк Россини утверждал, что в ходе расследования комиссией Конгресса США событий 11 сентября Биковски заявляла, что лично доставила копию американской визы Аль-Михдара в штаб-квартиру ФБР. Согласно книге посещений ФБР, это была ложь. Никаких других доказательств того, что информация была доведена до ФБР, также не было обнаружено.

11 сентября 2001 года Халид аль-Михдар и Наваф аль-Хазми приняли участие в захвате самолета Boeing 757-223 авиакомпании American Airlines, выполнявшего рейс AAL77 по маршруту Вашингтон—Лос-Анджелес. Лайнер был направлен на Пентагон.

Если бы ФБР вовремя получило информацию об американской визе Аль-Михдара, возможно, преступление удалось бы предотвратить.

Подробнее тема этой и других ошибок, совершенных ЦРУ, без которых теракт 11 сентября 2001 года мог не осуществиться, раскрыта в вышедшей в 2018 году книге кинодокументалистов Рэя Новосельски и Джона Даффи «The Watchdogs Didn't Bark: The CIA, NSA, and the Crimes of the War on Terror».

Фотогалерея Эхо теракта 11 сентября Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Утром 11 сентября 2001 года 19 боевиков-смертников из террористической организации «Аль-Каида» (признана террористической и запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских самолета. Два лайнера были направлены в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий — в здание Пентагона недалеко от Вашингтона. Пассажиры и команда четвертого судна попытались перехватить управление — он упал в поле в штате Пенсильвания Фото: Chao Soi Cheong / AP В 8:46 первый самолет на скорости около 750 км/ч врезался в северную башню Всемирного торгового центра, между 93-м и 99-м этажами. На борту лайнера были 81 пассажир и 11 членов экипажа. Все выходы из здания выше удара оказались завалены или перекрыты — внутри находились 1344 человека Фото: Brad Rickerby / Reuters Сотни людей погибли в момент удара первого самолета. Остальные оказались запертыми на верхних этажах и умерли от огня и дыма либо в момент обрушения здания. Около 200 человек разбились, выпрыгнув из окон Фото: Richard Drew / AP Через 17 минут вторая группа террористов врезалась на таком же угнанном лайнере в южную башню. На его борту были 56 пассажиров и 9 членов экипажа. Таран южной башни видели в прямом эфире по всему миру Фото: William Kratzke / AP Самолет врезался в южную башню под углом, поэтому одна из лестниц осталась целой, но до обрушения здания ею смогли воспользоваться лишь 18 человек — еще сотни погибли, не сумев спастись Фото: Shannon Stapleton / Reuters Многие пассажиры угнанных самолетов смогли дозвониться домой родным, близким или диспетчерам аэропортов. Вот сообщение одного из пассажиров лайнера за мгновение до тарана южной башни: «Они сказали, что у них есть бомба. В самолете становится все хуже. Я думаю, что они намерены отправиться в Чикаго или куда-то и врезаться в здание. Не волнуйся, папа. Если это произойдет, это будет очень быстро… Боже мой… Боже мой, боже мой» Фото: Jeff Christensen / Reuters В 9:37 третий захваченный самолет Boeing 757 врезался в здание Пентагона. На его борту были 58 пассажиров и 6 членов экипажа. В самом здании погибли 125 человек. В 10 утра четвертый самолет упал в штате Пенсильвания, в 200 км от Вашингтона, погибли 37 пассажиров и 7 членов экипажа. Четвертый самолет, как полагают эксперты и следствие, должен был врезаться либо в Капитолий, либо в Белый дом Фото: Larry Downing / Reuters В результате сильнейшего пожара после взрывов в башнях-близнецах в 9:59 обрушилась южная, а в 10:28 — северная башня ВТЦ Фото: Jerry Torrens / AP В 18:16 обрушилось 47-этажное здание комплекса Центра международной торговли, которое находилось рядом с башнями, людей в нем на тот момент не было Фото: Suzanne Plunkett / AP «Я бежал так быстро, как только мог. Оглянувшись через левое плечо, я успел увидеть огромное облако пыли и кусок падающего бетона. Обломки летели прямо в мою сторону. Я застыл, предчувствуя конец, и тут я увидел пожарную машину. Я решил спрятаться под ней, не имея ни малейшей уверенности в том, что это спасет меня. Я просто хотел спастись от обломков и действовал бессознательно»,— вспоминает сержант полиции Дэннис Фредерик Фото: Suzanne Plunkett / AP Жертвами терактов стали 2977 человек: 246 пассажиров и членов экипажей самолетов, 2606 человек — в Нью-Йорке, 125 — в здании Пентагона Фото: Shannon Stapleton / Reuters Было опознано более 1,6 тыс. тел, личности остальных погибших оказались неустановленными Фото: Ray Stubblebine / Reuters Ущерб, нанесенный Нью-Йорку 11 сентября, оценивался в $36 млрд. Территорию, где стояли башни ВТЦ, расчищали более восьми месяцев. Западное крыло Пентагона, которое было разрушено, полностью восстановили через год Фото: Mate Eric J. Tilford / AP Сразу же после того, как спецслужбы подтвердили угон самолетов, президентский Boeing 747 с Джорджем Бушем и его командой был поднят пилотами на максимально возможную высоту. В пути на защищенную базу ВВС Barksdale под Сент-Луисом борт номер один сопровождали истребители ВВС США. В записках пресс-секретаря президента США Ари Флейшера зафиксирована такая реплика Буша-младшего: «Хочу попасть домой как можно скорее. Я не хочу, чтобы меня не пускали в Вашингтон, кто бы это ни был». Он вернулся в столицу через несколько часов, когда ситуация уже была взята под контроль Фото: Doug Mills / Reuters Имена террористов ФБР назвала через несколько часов после атак. 15 из 19 смертников были гражданами Саудовской Аравии, двое — Объединенных Арабских Эмиратов, один — Египта и еще один — Ливана. Все они находились в США на легальных основаниях, четверо из них прошли в стране летную подготовку Фото: Mike Segar / Reuters 27 сентября ФБР опубликовало фотографии террористов и заявило, что ответственность за атаки несет «Аль-Каида» (признана террористической и запрещена в РФ). Ее лидер Осама бен Ладен несколько лет публично отвергал свое участие в теракте 11 сентября. В 2004 году он опубликовал видеозапись, где заявил, что лично управлял 19 смертниками во время теракта. «Я и главнокомандующий Мохаммед Атта пришли к соглашению, что вся операция должна завершиться не более чем за 20 минут, пока Буш и его администрация не заметят происходящего»,— заявил террорист номер один. В 2011 году в ходе спецоперации американских войск в Пакистане он был ликвидирован Фото: Al Jazeera / AP 7 октября 2001 года после отказа Афганистана выдать Осаму бен Ладена США и другие страны НАТО начали против «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) военную операцию «Несокрушимая свобода». К концу года режим был свергнут, но после ухода американских войск в августе 2021 года они вернулись к власти в стране Фото: AP В своей речи в 2001 году Джордж Буш объяснил мотивацию террористов ненавистью к свободе и демократии США, его рейтинг после терактов вырос до 86%. В качестве причин указывались политика поддержки Штатами Израиля, агрессия против Ирака и присутствие американских войск в Саудовской Аравии Фото: Peter Morgan / Reuters В 2004 году Национальная комиссия по террористическим нападениям на США опубликовала доклад по итогам расследования теракта 11 сентября 2001 года. В документе говорится, что атаки не были предотвращены из-за нескоординированных действий американских спецслужб. Президент США Джордж Буш подписал несколько указов о реформировании разведки Фото: Jim Young / Reuters Теракты в США послужили толчком к активизации международного антитеррористического сотрудничества. Так, уже 28 сентября 2001 года была оформлена резолюция 1373 Совбеза ООН «Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые актами терроризма». Документ предписывает всем странам создать преграду в деятельности террористических операций на своих территориях, финансирование и поддержка террористов объявили уголовно наказуемым преступлением Фото: Eric Thayer / Reuters В 2015 году ЦРУ обнародовало засекреченные версии пяти документов, в которых говорится о действиях, предпринятых ведомством до и сразу после теракта 11 сентября. В отчетах, в частности, отмечается, что «по некоторым вопросам ЦРУ и его сотрудники не выполнили свои обязанности должным образом», но «нарушений закона со стороны сотрудников агентства обнаружено не было». Выводила на чистую воду

После событий 11 сентября 2001 года численность сотрудников Центра по борьбе с терроризмом была увеличена в четыре раза — с 300 до 1200. За четыре последующих года по подозрению (иногда самому незначительному) в причастности к террористической деятельности было арестовано около 3 тыс. человек.

По отношению к задержанным активно применялись «усиленные методы допроса», «расширенные методы допроса», то есть пытки, в том числе пытки водой, имитирующие утопление.

Поскольку законодательство США запрещает пытки, в отношении подозреваемых в терроризме практиковалась так называемая выдача, или чрезвычайная выдача: их перемещали в тайные тюрьмы ЦРУ в других странах, где можно было пытать, не нарушая американские законы.

Некоторые подробности служебной карьеры Альфреды Биковски в начале 2000-х стали известны после публикации в декабре 2014 года доклада комитета Сената США по разведке, подготовленного по результатам расследования программы ЦРУ по применению пыток к подозреваемым в терроризме.

В докладе Биковски упоминается более 30 раз как активная участница программы применения пыток и яростная пропагандистка метода. При этом ее настоящее имя из доклада вычеркнуто. Ее называют «лучший эксперт по "Аль-Каиде"» (организация признана террористической и запрещена в России), занимающий высокую должность в США, а также именуют заместителем начальника «Станции Алек».

Первым объектом официально санкционированных пыток стал Абу Зубайда, захваченный в Афганистане в 2002 году. Его ошибочно подозревали в том, что он был одной из ключевых фигур в «Аль-Каиде» (признана террористической и запрещена в России).

Биковски вылетела в Таиланд, где допрашивали Абу Зубайду. Те, кто уже участвовал в допросах, сообщили ей, что он не может больше предоставить никакой полезной информации. Но она и еще один сотрудник ЦРУ заявили, что необходимо продолжить допрос, применив «усиленные методы».

В течение 20 дней Абу Зубайда подвергался «усиленным методам допроса» практически круглосуточно. Его пытали водой от двух до четырех раз в день, держали почти голым и запирали то в большом ящике, похожем на гроб, то в маленьком «собачьем вольере».

Впоследствии Биковски говорила об этом так: «Я не буду вдаваться в подробности того, что я видела. Мы считали своим священным долгом докопаться до истины, чтобы спасти жизни других. Все, кого я видела, вели себя предельно профессионально. Это не значит, что мне это доставляло удовольствие».

В 2003 году был арестован один из организаторов теракта 11 сентября 2001 года Халид Шейх Мохаммед. Его допрашивали в тайной тюрьме ЦРУ в Польше.

Биковски хотела, чтобы один из организаторов теракта 11 сентября 2001 года Халид Шейх Мохаммед «возненавидел жизнь»

Фото: U.S.News & World Report / Reuters Биковски хотела, чтобы один из организаторов теракта 11 сентября 2001 года Халид Шейх Мохаммед «возненавидел жизнь»

Фото: U.S.News & World Report / Reuters

Альфреда Биковски полетела в Польшу. Из опубликованной в 2009 году книги американской журналистки Джейн Майер «The Dark Side: The Inside Story of How The War on Terror Turned into a Waron American Ideals»: «Несмотря на то что ЦРУ настаивало на профессионализме своей программы допросов, по словам двух хорошо осведомленных источников в агентстве, одна особенно рьяная сотрудница получила выговор за свои действия. После поимки Мохаммеда эта женщина, возглавлявшая в ЦРУ подразделение, занимавшееся "Аль-Каидой" (признана террористической и запрещена в России.— “Ъ”), пришла в такое возбуждение, что за государственный счет полетела в тайную тюрьму, в которой содержался Мохаммед, чтобы лично наблюдать за тем, как его подвергают пытке водой... Коллеги утверждали, что у нее не было законных оснований присутствовать на допросе Мохаммеда».

К Мохаммеду применялась «стоячая депривация сна», 183 раза применялась пытка водой. Биковски в период допросов Мохаммеда отправила кому-то (кому именно — официально не сообщалось) электронное письмо, в котором говорилось, что подозреваемый «возненавидит жизнь». От другого задержанного она получила информацию о чернокожих мусульманах в Афганистане, но неправильно ее поняла — решила, что Мохаммед планировал вербовать для совершения теракта чернокожих американцев в штате Алабама. Под пытками Мохаммеду пришлось признаться в этой выдуманной истории.

Халид-эль-Масри

Фото: Felix Kaestle / apn / AP Халид-эль-Масри

Фото: Felix Kaestle / apn / AP

Другой, как оказалось, ни при чем

В 2003 году гражданин Германии и Ливана арабского происхождения Халед аль-Масри решил съездить в отпуск в Бывшую Югославскую Республику Македония (с 2019 года официальное название страны — Республика Северная Македония). 31 декабря он был задержан македонскими пограничниками, поскольку его имя совпадало (за исключением мелких различий в латинской транслитерации) с именем члена гамбургской ячейки «Аль-Каиды» (признана террористической и запрещена в России), контактировавшего в Германии с участниками теракта 11 сентября 2001 года. Аль-Масри заподозрили в том, что его паспорт гражданина Германии — поддельный. В течение трех недель его допрашивали македонские правоохранители, после чего передали в ЦРУ.

Хотя с самого начала, как впоследствии утверждали многие сотрудники ЦРУ, можно было понять, что задержанный не причастен к терроризму, руководитель «Станции Алек» Альфреда Биковски приняла решение о том, что к Халеду аль-Масри следует применить «чрезвычайную выдачу».

23 января македонские власти его «отпустили», после чего сотрудники ЦРУ немедленно схватили и переправили в тайную тюрьму ЦРУ «Соляная яма» на авиабазе Баграм в Афганистане. Там его содержали без связи с внешним миром в одиночной камере с ведром вместо туалета. Еды давали мало, вода была тухлая.

Аль-Масри избивали, пытали, в том числе, как он утверждал, содомизировали с помощью какого-то предмета.

В марте 2004 года он объявил голодовку, требуя, чтобы с ним обращались по закону или дали ему умереть. Через 27 дней с ним встретился начальник тюрьмы и какой-то сотрудник ЦРУ. Они согласились с тем, что его не должны были арестовать, но и освобождать не стали. Аль-Масри продолжил голодовку и был подвергнут принудительному кормлению. С момента задержания в Македонии он потерял в весе 27 кг.

Только через три месяца после того, как он оказался в тайной тюрьме, специалисты ЦРУ проверили его германский паспорт. Он оказался подлинным. Следовательно, Халеда аль-Масри нужно было освободить.

В апреле 2004 года о неправомерном задержании Аль-Масри сообщили директору ЦРУ Джорджу Тенету. В мае о случившемся были проинформированы власти ФРГ. Посол США в ФРГ попросил министра иностранных дел Германии Отто Шиле не поднимать шума по этому поводу. Халеда аль-Масри вывезли из тюрьмы, тайно переправили в Албанию, а там просто выбросили на дороге. Официальная позиция ЦРУ состояла в том, чтобы отрицать все, что он будет заявлять.

Шум подняла газета The New York Times, первой опубликовавшая в январе 2005 года статью об этой истории. Затем публикации об ошибке ЦРУ появились и в других СМИ. В статье, которая была опубликована в газете The Washington Post, упоминалась необычная прическа и красная помада Альфреды Биковски — опять же без упоминания ее имени. Обвинение в использовании красной помады она впоследствии отрицала.

Халед аль-Масри долго и безуспешно судился с ЦРУ (иск был подан против Джорджа Тенета). Засудить ему удалось только Македонию. В 2012 году Европейский суд по правам человека признал власти этой страны виновными в том, что Аль-Масри был подвергнут пыткам и жестокому обращению в Македонии, и в выдаче его американским властям. Ему была присуждена компенсация в размере €60 тыс.

Проведенное генеральным инспектором ЦРУ расследование показало, что для выдачи Аль-Масри не было оснований.

Но никаких дисциплинарных выводов в отношении Биковски, принявшей неверное решение, сделано не было. Директор ЦРУ Майкл Хейден посчитал, что не следует сдерживать инициативу сотрудников.

В 2011 году агентство Associated Press выпустиломатериал «Сотрудники ЦРУ совершают серьезные ошибки, после чего их повышают в должности», опубликованный многими СМИ. В нем упоминался рыжий цвет волос Альфреды и ее имя. Но не фамилия — ЦРУ сообщило Associated Press, что фамилия слишком редкая, необходимо обеспечить анонимность сотрудницы.

В ходе расследования, проведенного комитетом Сената США по разведке в связи с использованием ЦРУ пыток, Биковски яростно отстаивала необходимость их применения, заявляя: «У меня нет никаких сомнений, что наличие информации, полученной от задержанных, спасло сотни, по консервативной оценке, американских жизней».

Утаивание важной информации, чрезмерное увлечение пытками, арест невиновного – все это не помешало Альфреде Биковски сделать карьеру в ЦРУ
Кадр из фильма «Цель номер один» (2012). Джессика Честейн в роли Майи. Героиню фильма роднит с Альфредой Биковски не только цвет волос

Как раскрыли личность Альфреды Биковски

В 2011 году кинодокументалисты Рэй Новосельски и Джон Даффи выпустили документальный аудиоподкаст «Кто такой Рич Бли?». В нем они собирались впервые обнародовать имена двух сотрудников «Станции Алек», причастных к провалу, в результате которого ФБР не получило информацию о двух участниках теракта 11 сентября 2001 года. Новосельски и Даффи обратились к ЦРУ с просьбой об интервью с этими сотрудниками. Они не только получили отказ — представители агентства стали угрожать им судебным преследованием в случае, если имена сотрудников будут раскрыты.

В итоге в подкасте имена были отредактированы, но вебмастер сайта, с которыми они работали, случайно выложил в открытый доступ электронное письмо, в котором были настоящие имена.

Деанонимизации Биковски поспособствовал и материал Associated Press, в котором говорилось о «редкой фамилии». Расследователи изучили официальные публикации Госдепартамента, под крышей которого часто действуют сотрудники ЦРУ, в поисках Альфреды Фрэнсис с редкой фамилией. Узнав о существовании некой Альфреды Фрэнсис Биковски, они стали в разговорах с людьми, имеющими отношение к ЦРУ, говорить о ней как о сотруднице, а затем — как о начальнице «Станции Алек». Никто из собеседников не указал им на ошибку, из чего Новосельски и Даффи сделали вывод, что они правы.

В фильме «Цель номер один» («Zero Dark Thirty»), вышедшем на экраны в 2012 году, главная героиня — Майя, рыжеволосый аналитик Центрального разведывательного управления. Ее играет Джессика Честейн. Майя участвует в операции по поимке Осамы бен Ладена. В фильме есть эпизоды, похожие на эпизоды служебной карьеры Альфреды Биковски. Например, Майя отправляется в секретную тюрьму ЦРУ, чтобы наблюдать за тем, как ее коллега подвергает подозреваемого террориста пытке водой, а затем запирает его в ящике размером чуть больше мини-холодильника, чтобы заставить говорить.

Прототипом Майи из фильма была не только Альфреда Биковски, но и ее подчиненная Майкл Энн Кейси.

После премьеры «Цели номер один» исполняющий обязанности директора ЦРУ Майкл Морелл в электронном письме подчиненным раскритиковал картину. Фильм, писал Морелл, «создает стойкое впечатление, что усиленные методы допроса, которые были частью нашей прежней программы задержаний и допросов, стали ключом к поимке бен Ладена. Это впечатление ложно». Цитаты из письма опубликовала газета The New York Times.

В 2018 году Новосельски и Даффи выпустили уже упоминавшуюся книгу «The Watchdogs Didn't Bark: The CIA, NSA, and the Crimes of the War on Terror», в которой Альфреда Биковски и Майкл Энн Кейси были названы настоящими именами.

На пенсии жизнь только начинается

В 2021-м Альфреда Шойер вышла в отставку, а на следующий год согласилась дать телефонное интервью агентству Reuters. По ее словам, для нее это было первое интервью. Шойер рассказала, что ее не вынуждали уйти из ЦРУ, она ушла по собственному желанию. В ходе интервью она ссылалась на политику ЦРУ, отказываясь обсуждать отдельных сотрудников управления или даже подтверждать факт чьей-то работы в агентстве. Она также не захотела обсуждать отдельные случаи, сообщив, что они засекречены. При этом Альфреда заявила, что пытки водой, упомянутые в правительственных докладах, не являются пытками, настаивала на том, что такие методы могут быть эффективными, и сказала, что любая критика в ее адрес в значительной степени является результатом того, что она шла на риск ради борьбы с терроризмом.

«Я горжусь тем, что не осталась в стороне. Я не прятала голову в песок»,— заявила Шойер.

Прозвище «королева пыток», которое когда-то дал ей еженедельник The New Yorker, называя только ее должность, но не имя, и потом подхваченное другими СМИ, Шойер назвала ложным и карикатурным. На ее взгляд, мужчину-оперативника так не назвали бы.

В период карантинных ограничений из-за пандемии COVID-19 Альфреда Шойер получила сертификат коуча и открыла собственный бизнес — компанию YBeU.

Знакомьтесь с коучем

«Привет! Меня зовут Фреда, я ваш сертифицированный коуч по жизни и лидерству. Я рада, что вы здесь!

Хотите доверять своей интуиции, идти на разумный риск и стать лучшей версией себя? Ведь именно так я провела последние три с лишним десятилетия, будучи старшим офицером по борьбе с терроризмом, наставником и руководителем команд, состоящих преимущественно из женщин, на мужской, ответственной работе, которую я любила».

Таким приветствием встречает посетителей сайт YBeU. Фреда (по сравнению с «Альфреда» звучит более неформально) заявляет, что хочет помочь женщинам стать лучше, целеустремленнее, бесстрашнее, превратиться «в лучшую версию себя» и поменять жизнь в позитивном ключе. Если верить отзывам клиенток, размещенным на сайте, «Фреда — непревзойденный коуч».

Три 50-минутные онлайн-сессии с коучем стоят $397. Более выгодное предложение — шесть сессий за $597. Необязательно тратить деньги сразу. Фреда предлагает будущим клиенткам сначала сделать бесплатный ознакомительный звонок, попытаться понять, что им даст коучинг. Как говорится, попытка — не пытка.